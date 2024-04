A magyar válogatott a japánok elleni 3–1-es sikerükkel kezdték meg szereplésüket és a meccs után a szurkolók nagy ünneplésben részesítették kedvenceiket.

Pazar hely

– Innsbruckon keresztül vonattal érkeztünk Bolzanoba – újságolta a miskolci Fridély Gábor egykori NB I-es labdarúgó játékvezetői asszisztens, aki vármegyénk székhelyén a vendéglátóiparban dolgozik. – Itt igazán festői a táj, a gyönyörű kiválóan érezzük magunkat. A távol-keletiek elleni összecsapáson mintegy háromszáz honfitársunkkal együtt szurkoltunk, a Dél-Korea elleni találkozónkon és a további mérkőzéseinken azonban még többen leszünk, hiszen most is rengetegen tartanak még ide. A feleségemmel együtt nekem ez már a negyedik, Larina kislányunknak viszont az első vébéje. Amikor nincs fellépésünk, akkor igyekszünk minél többet turistáskodni: Bolzano pazar hely, de ellátogatunk Veronába és túrákat tervezünk a hegyekben. Sőt, amíg itt vagyunk, addig más eseményeket is megnézünk, például egy Serie B, vagy olasz másodosztályú labdarúgó kilencven percet is szemügyre veszünk.”