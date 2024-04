Manapság nagy divat az NB I-es labdarúgó mérkőzések előtti kezdőrúgás: általában családi ajándékba kapják azok, akiket az a kiváltság ér, hogy a televízió nyilvánossága előtt útjára indíthatják a játékszert. Újabban nem csupán „odafenn”, hanem a szűkebb pátriánkban tartott találkozókat megelőzően is szerveznek rövid ünnepségeket.



A családi albumba

Így volt ez a Szerencs VSE – Kesznyéten SE Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztályú, Kelet csoportos felnőtt focimeccs előtt.

– A kezdőrúgó kislány számára valószínűleg örökre emlékezetes lesz a ceremónia – újságolta az Észak-Magyarországnak Bujnóczki Bence, az összecsapás garadnai, civilben egyetemi hallgató, tanárjelölt játékvezetője, majd hozzátette: – Hegedűs Dorka ugyanis a hazai klub jóvoltából átvehette azt a labdát, amely később hatszor is a kapukba került.

A sztori krónikájához tartozik, hogy a hegyaljaiak 5–1-re nyertek, a dirigenst azonban mindkét fél megdicsérte, mondván: jó volt a játékvezetés. Így könnyen lehet, hogy az ajándék átnyújtásáról készült bájos felvétel bekerül a sípos családi albumába is. KT



A képen: Hegedűs Dorka átveszi a meccslabdát Bujnóczki Bence játékvezetőtől Fotó: olvasónk