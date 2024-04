A közelmúltban különös eset történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztályú, Közép csoportos felnőtt labdarúgó-bajnokságban.

Még nem jogerős

A dél-borsodiak listavezető gárdája jogosulatlanul szerepeltetett egy játékost a Terméskő-Cserépfalu SC – KKFC Mezőcsát (3–10) és a KKFC Mezőcsát – Harsány SE (6–1) találkozókon. Ezért az MLSZ helyi igazgatósága Mezőcsát csapatának évi összeredményéből 8 pontot levont. A döntés még nem emelkedett jogerőre, ezért a táblázatot egyelőre nem írták át, ráadásul a KKFC Mezőcsát természetesen élhet a fellebbezés jogával. A mezőnyt egyelőre még a csátiak 43 egységgel vezetik a 37 pontos Sajószöged előtt, a határozat következtében viszont a „feje tetejére” állhat a Közép csoport élmezőnye, a bajnoki cím és a vele járó feljutás sorsa.

Mulasztás történt

– Sajnálatos esemény történt a házunk táján – kezdte Kemény Tamás, a KKFC Mezőcsát elnöke, aki játékosként is szerepel az együttesben. – Játékosunk, Szombati Krisztián megjelent a sportorvosi vizsgálaton és megkapta a versenyezhet bejegyzést. A doktor azonban a három pecsétből egyet, az úgynevezett körbélyegzőt nem ütötte rá a kártyára. Mulasztását nem vette észre és mi sem észleltük a hiányosságot. Mi több, a két találkozónkra delegált játékvezető hasonlóan túllépett a bakin, harmadszorra azonban a Mályi FC – KKFC Mezőcsát mérkőzésen már kibukott a pecsét hiánya. A játékvezető azt jelezte és kivetette a játékost az összeállításunkból. Úgy tudjuk, hogy a Harsány óvott, a Cserépfalu nem, az igazgatóság pedig eljárást indított, ennek eredménye ismert, 8 pontunk bánja a történteket. Az orvos elnézést kért és pótolta a pecsétet, ez persze minket nem vígasztal. Az ügy további pikantériája, hogy Szombati Krisztián másfél évig nem játszott nálunk, most, a tavaszi szezonban kezdte újra a focit. Nyolc napunk van arra, hogy fellebbezzünk és hirtelenjében nem is tudom, hogy kire, vagy mire hivatkozzunk. Önmagunkra, a „vétkes” orvosra, vagy a figyelmetlen játékvezetőkre? Házon belül összeülünk, megbeszéljük az esetet és az igazgatóság első emberével is konzultálunk még.

Nincs mérlegelés

Az igazgatóság tisztségviselője az alábbiakat közölte.



– Az eljárás során megállapítottuk, hogy a március 16-ra kisorsolt Mályi FC – KKFC Mezőcsát mérkőzés előtt a játékvezető észlelte, hogy az egyik mezőcsáti labdarúgó sportorvosi engedélye nem érvényes, hiszen azon nem szerepel a hitelesítő pecsét lenyomata, ez a körbélyegző, a vizsgáló orvos nevével

– közölte Sajti Viktor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Vármegyei Igazgatóságának igazgatója. – A játékvezető ezt jelezte a csapat felé és kivette a játékost az összeállításból. A versenybizottság bekérte a sportorvosi kártyát, amelyet a sportszervezet bemutatott az igazgatóság irodájában és ekkor már pótolták az orvos által korábban „kihagyott” bélyegzőt. Ezekből a tényekből levezetve versenybizottságunk megállapította, hogy miután a március 9-i, Harsány elleni és a március 2-i, Cserépfaluval szembeni összecsapásokon – a jegyzőkönyvek adatai szerint – szerepelt a játékos. Ezt azonban szabályellenes módon tette, ennek következtében a két mérkőzésért kapott 3-3 pontot és további 1-1 büntetőpontot – összesen 8 egységet – vont le a csapattól. Összefoglalva: annyi történt, hogy az orvos kifelejtett egy bélyegzőt a sportovosi engedélyről és ezt sajnálatos módon a csapat vezetése sem észlelte. A játékos ugyan megjelent a vizsgálaton, a versenyezhet bejegyzést is megkapta, de ilyen esetekben a versenybizottságnak nincs mérlegelési lehetősége, ugyanis a versenyszabályzat egyértelműen fogalmaz a sportorvosi engedélyek tartalmi részleteit illetően.