Labdarúgás: NB II, 28. forduló

KolorCity Kazincbarcika SC – Nyíregyháza SFC 0–1 (0–1)

Kazincbarcika, 900 néző. V.: Hanyecz (Vrbovszki, Dobos).

KBSC: Tóth B. – Ternován (Ádám F., 60.), Heil, Süttő, Kotula – Varga J. (Dobozi, 79.) – Pinte P., Csatári, Kártik (Szabó B., 60.), Pekár L. (Kurdics, 60.) – Pethő B. Vezetőedző: Csábi József.

Nyíregyháza: Dala – Baki, Alaxai, Temesvári – Sigér Á., Kesztyűs B., Nagy D., Nagy B., Gresó (Vida, 74.) – Beke P. (Novák, 67.), Kovácsréti. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

33. perc: Nyírségi támadás futott végig a jobb oldalon, majd Nagy D. passza után Beke P. lőtt a hazai kapuba középről, 0–1.

91. perc: A hazaiak szakvezetője, Csábi József kapott piros lapot, így el kellett hagynia a kispadot.

Sárga lap: Pinte (35.), Ternován (37.), Csatári (96.), ill. Kovácsréti (11.), Nagy D. (92.), Temesvári (95.).

Jók: Baki, Alaxai, Nagy D., Beke, ill. Tóth B., Varga J., Pekár.

Csábi József: – Van olyan, hogy hazai pályán gratulálni kell az ellenfélnek, ezt megteszem, utoljára az első fordulóban kaptunk ki. Többször mondtam, hogy sok sebből vérzünk, most újabb keletkezett, nagyon nehéz hat meccs elé nézünk. A csapat szervezetten és fegyelmezetten játszott, el tudta tüntetni a különbséget, amely a tabellán látható. A második félidőben szerkezetet is váltottunk, ami még jobban ,,ült", két nagy helyzetünk volt, ha ezeket értékesítettük volna, akkor másról beszélnénk. Ez nem fér bele egy ilyen jó csapat ellen. Az eredmény nem jó, de az összkép alapján büszke vagyok a csapatra, sokat tettünk az egyenlítés érdekében. Ha ilyen meccset tudunk játszani egy ilyen csapat ellen, akkor azt hiszem, mi is jó úton járunk.

Tímár Krisztián: – Tudtuk, hogy nem győzni járnak Kazincbarcikára a csapatok, és a hazaiak megnehezítették dolgunkat. Ennek ellenére voltak nagy helyzeteink, ziccerünk, és egyszer a kapufa mentette meg a hazaiakat, így nem sikerült hamarabb lezárni a meccset. Csapatként győztünk ma, és újabb lépést tettünk az NB-I felé.