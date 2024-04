A Diósgyőri VTK csapata a labdarúgó NB I 28. fordulójában vasárnap 14.00-tól az MTK Budapest vendége lesz. A fővárosban, a Hungária körúton sorra kerülő meccset a hazai csapat várhatja jobb helyzetből, többszörösen is.

Túl azon, hogy a kék-fehéreket ebben az évadban még nem tudta legyőzni a Diósgyőr – a 6. fordulóban, amikor listavezetőként játszott vendégként a piros-fehér együttes, 2-1-es vereséget szenvedett szeptember 2-án, míg a december 16-i, miskolci összecsapáson, a 17., az őszt záró körben, 3-3-as végeredmény született –, a fővárosi csapat a tabellán is jobban áll. A két gárda közül az MTK tavaszi szereplése jobb, igaz, hogy a tabella első négy helyén álló csapatoktól kikaptak (Ferencváros, Paks, Fehérvár, Puskás), de mindössze egy pontra vannak a 4. helyét elfoglaló felcsúti együttestől, amely pozíció nagy valószínűséggel nemzetközi kupaszereplést ér (ha a Magyar Kupát a Ferencváros vagy a Paks nyeri, úgy, hogy a bajnokságban dobogón zárnak).

Ezt szem előtt tartva a DVTK-nak is lenne miért tekernie a mostani meccsen, de szemben azzal, hogy az MTK a legutóbbi négy bajnokiján veretlen maradt, a Diósgyőr az utolsó három NB I-es meccsén, nem tudott nyerni. Érdekes sorozatban van a Vladimir Radenkovic irányította DVTK, ugyanis a szerb edző érkezése után öt tétmérkőzésen veretlenek maradtak a piros-fehérek, ám ha a most, az MTK ellen nem tudnak nyerni, akkor öt meccsre emelkedik az egymást követő nyeretlen tétmérkőzések száma.

A védelem összeállítása

A Diósgyőr helyzetét az is nehezíti, hogy a legutóbbi bajnokin, a szerdán, a Ferencváros otthonában elszenvedett 2-1-es vereség során több játékosára sem számíthatott Radenkovic, aki számára a védelem összeállítása volt a legnehezebb feladat, és ebben nem járt sikerrel. Mivel a csapat három belső védője, Bárdos, Baco és Lund is hiányzott, és két jobb oldali bekk, Farkas D. és Csirmaz sem volt keretben, Gerát pedig csak padoztatta a diósgyőri szakvezető, így eléggé összetákoltra sikerült a védelem. Csak a bal szélen Stephen játszott a saját posztján, Bokrosból belső védőt ,,csinált” a DVTK edzője, a belső védő Szatmáriból pedig jobb oldali hátsó embert (ebben az összetételben az is lehetett volna opció, hogy Bokros játszik jobb oldali védőt, Szatmári pedig maradt volna a helyén). És mindezek mellett még kapusposzton is változtatnia kellett az edzőnek, ám a beteg Odyntsov helyett beállított Danilovic megmutatta, hogy ha bevethető állapotban van, akkor nagy dolgokra képes a ketrec előtt. Így ha az eddig favorizált, fiatal ukrán hálóőr játékra jelentkezik, akkor négy (!) kapus közül kell kiválasztani a kezdőt, ugyanis szerdán ott ült a padon két magyar fiatal cerberus, Tóth B. és Bánhegyi.