A DVTK Hun-Therm játékosának, a francia Ana Tadicnak ezen a héten vasárnap a világ legerősebb küzdelemsorozatában, az észak-amerikai profi ligában szereplő New York Liberty csapatánál kellene jelentkeznie, ugyanis a 25 éves centert meghívták az együttes edzőtáborába, hogy a felkészülést velük kezdje. Ez egy nagy lehetőség a 195 centi magas kosaras számára, ugyanis Tadic a WNBA-ben még nem szerepelt, és amennyiben a Libertynél jól teljesítene a május 14-én rajtoló küzdelemsorozat előtt, szerződést kapna, az öt hónapos idényben 64 154 dollárt kereshetne, ami valamivel több, mint 23 millió forint.

A francia center a keddi, Sopron Basket elleni bajnoki elődöntő második meccsén nem volt a DVTK Hun-Therm keretében, de nem azért, mert csomagolt az amerikai út előtt.

Mint megtudtuk: Ana Tadic nem azért nem játszott, mert a gárda szakvezetője, Völgyi Péter a külföldiek rotálása során most őt pihentette, ugyanis a Diósgyőrnek öt légiósa van, akik közül egyszerre csak négyen lehetnek egy mérkőzésen keretben.

Azt is megtudtuk, hogy bár a center számára hízelgő a New York Liberty invitálása, az, hogy április 28-án csatlakozzon az amerikai csapathoz, tulajdonképpen egy próbajátékra, – ami annak kapcsán adódott, hogy ebben az évadban a nemzetközi porondon remekül szerepelt DVTK Hun-Therm együttesében jól teljesített, a legrangosabb európia kupasorozatban, az Euroligában a negyeddöntőig jutott, – ha akarna sem tudna menni, mivel a magyar bajnokság végéig szerződés köti a diósgyőriekhez.

És nem mellékesen, a center idei jó szereplése nem csak a tengerentúliak, hanem a francia válogatott szövetségi kapitányának figyelmét is felkeltette. Olyannyira, hogy ebben a hónapban a gall nemzeti együttes erőnléti edzője Miskolcon járt, hogy személyesen győződjön meg Ana Tadic állapotáról, és mivel elégedett volt a fizikai mutatókkal, biztosra vehető, hogy a játékos meghívót kap a nyári olimpiai játékokra készülő francia válogatottba, így azért küzdhet majd a DVTK Hun-Therm bajnoki döntője után, hogy párizsi tornán számítsanak rá.

Ana Tadic legutóbb 2022-ben, szeptember 29-én játszott a francia válogatottban, a világbajnokságon, a Kína ellen 85-71-re elvesztett negyeddöntőben.