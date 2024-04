A diósgyőri női kosárlabdacsapat történelme során hatodszor jutott be a bajnoki döntőbe, azok után, hogy kedden este a Sopron Basket vendégeként a DVTK Hun-Therm 74-60-ra nyert, az elődöntő két nyert meccsig tartó csatájában, és ezzel 2-0-s összesítéssel lett finalista.

Mivel a másik elődöntőben 1-1-re állnak a felek, az csak a csütörtökön 18.00-kor kezdődő Serco UNI Győr – Tarr KSC Szekszárd meccs után derül ki, hogy ki lesz a piros-fehérek ellenfele.

Az viszont már most biztos, hogy címvédés nem lesz, mert a Diósgyőr letaszította a trónról a tavalyig zsinórban nyolc bajnoki címet szerzett soproniakat.

Az is tudható már, hogy mely napokon és mikortól rendezik a döntő meccseit, ugyanis minden találkozót élőben közvetít az M4 Sport, és az időpontokat már fixálták a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével. Az egyik fél három nyert meccséig tartó finálé május 1-jén kezdődik, Miskolcon, a DVTK Arénában. A váltott pályaválasztói joggal zajló csatában a DVTK Hun-Therm a kedvezményezett – köszönhetően annak, hogy az alapszakaszt megnyerték –, ami azt jelenti, hogy ha szükség lesz ötödik összecsapásra, akkor annak Diósgyőr lesz a helyszíne.

Diósgyőri kosárlabdacsapat eddig mind öt alkalommal volt ezüstérmes, a piros-fehérek bajnoki címet még nem szereztek.

A döntő első meccsére – a tervek szerint – pénteken kezdi el árusítani a jegyeket a diósgyőri klub, azok után, hogy ismerté válik az ellenfél.



Kosárlabda: a női döntő programja

NB I, döntő, 1. meccs, május 1. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr/Tarr KSC Szekszárd

NB I, döntő, 2. meccs, május 4. (szombat), 19.30: Serco UNI Győr/Tarr KSC Szekszárd – DVTK Hun-Therm

NB I, döntő, 3. meccs, május 7. (kedd), 18.00: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr/Tarr KSC Szekszárd

NB I, döntő, 4. meccs, május 10. (péntek), 18.00: Serco UNI Győr/Tarr KSC Szekszárd – DVTK Hun-Therm – ha szükséges

NB I, döntő, 5. meccs, május 12. (vasárnap), 19.45: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr/Tarr KSC Szekszárd – ha szükséges