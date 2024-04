Az élvonalbeli női kosárlabda bajnokságban elsőként a DVTK Hun-Therm jutott a döntőbe, köszönhetően annak, hogy kedden idegenben is legyőzte a címvédő Sopron Basket együttesét. A piros-fehéreknek két napot kellett várniuk, hogy kiderüljön, ki ellen szállhatnak harcba a bajnoki aranyérem megszerzéséért, ugyanis a Serco UNI Győr – Tarr KSC Szekszárd csatában harmadik meccsre volt szükség, az egyik fél két győzelméig tartó sorozatban, miután a váltott pályaválasztói joggal zajló küzdelemben, az első két meccsen, hazai pályán mindkét gárda nyerni tudott. A csütörtök esti győri ütközetben ezúttal is hazai siker született, a Rába partiak 89-70-ra nyertek, és ennek köszönhetően ők lesz a diósgyőriek ellenfelei a fináléban.

A döntő programja már ismert, az egyik fél harmadik győzelméig tartó csata május 1-jén Diósgyőrben kezdődik, és innentől háromnaponta lesznek meccsek, kivéve akkor, ha ötödik összecsapásra is szükség lesz, mert a negyedik találkozó után két nappal kellene pályára lépniük a csapatoknak.

A női kosárlabda bajnokság döntőjének a programja

NB I, döntő, 1. meccs, május 1. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr

NB I, döntő, 2. meccs, május 4. (szombat), 19.30: Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm

NB I, döntő, 3. meccs, május 7. (kedd), 18.00: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr

NB I, döntő, 4. meccs, május 10. (péntek), 18.00: Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm – ha szükséges

NB I, döntő, 5. meccs, május 12. (vasárnap), 19.45: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr – ha szükséges