A DVTK labdarúgócsapatának legutóbbi bajnokiján egyaránt hiányzott az a három magyar labdarúgó, aki ebben az évadban a három legtöbb percet játszatott hazai játékos volt (mindannyian több mint 2000 perc fölött járnak ebben az idényben). Nem csak ez bennük a közös, hanem az is, hogy a szezon végén mindhármuknak lejár a szerződése. És ezzel összefüggésben vagy azért nem jutottak szóhoz, mert a jövő évad csapatát építik Diósgyőrben, és ennek jegyében másokat is ki kell próbálni, vagy azért, mert nem számolnak velük.

Gera, Holdampf

Az már korábban, még a tavaszi szezon kezdete előtt napvilágot látott, hogy a 28 éves Gera Dániel – aki támadóból lett jobb oldali védő a DVTK-nál – a nyáron lejáró szerződése után külföldre, az orosz bajnokság egyik csapatához igazolhat. A csakfoci.hu hetekkel ezelőtti információi szerint a Baltika együttese hívta, illetve ezen túlmenően ciprusi érdeklődés is mutatkozott iránta. A hírek szerint a diósgyőri klub is hosszabbítana Gerával, és meg nem erősített hírek szerint az orosz csapatéhoz hasonló ajánlatot tettek a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi által is szemügyre vett játékosnak, de a boldogító igent, – nyilvánosan – még senkinek nem mondta ki a múlt hét végén, – a Debreceni VSC elleni meccsen, amelyet 5-3-ra nyert meg a DVTK – csereként pályára lépve gólt szerzett labdarúgó.

Egy másik magyar diósgyőri futballista, a csapatkapitány Holdampf Gergő kontraktusa is lejár az évad végén, 2024. június 30-án. A védekező középpályást is próbálná megtartani a DVTK, de hosszabbításról szóló bejelentés az ő esetében sem történt. Úgy tudjuk, hogy azóta a védekező középpályás menedzsere jelezte a klubvezetésnek, hogy milyen feltételekkel maradna a csapatkapitány, és a klubnál nem tartották teljesíthetetlennek a kérést.

Közel három hónapja

Érdekesség, hogy közel három hónapja, 2024. január 30-án, amikor a diósgyőri szurkolók képviselői, négy fő találkozott a szezon előtt a klub képviselőivel (Sántha Gergely, a labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaság ügyvezető igazgatója, Bajúsz Endre sportigazgató, Kuznyecov Szergej – akkor még mint – vezetőedző és Világ Péter, kommunikációs igazgató) – azon az ominózus megbeszélésen, amelyen a Kuznyecov Szergej által tett nyilatkozatok a szakvezető menesztését eredményezték – a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda facebook bejegyzése szerint Bajúsz Endre többek között ezeket hozta a drukkerek tudomására: ,,Gerával a hosszabbításon tárgyalnak, a Diósgyőr megtette az ajánlatát, most már a játékoson múlik a dolog. Emellett Holdampf Gergővel is hosszabbítást tervez a klub, a tárgyalások jól haladnak.”

A harmadik

A harmadik távozó magyar játékos Szatmári Csaba lehet. A belső védőnek ez a harmadik évadja Diósgyőrben, de a posztjára már több alkalommal is légiósokat szerződtetett a klub: tavaly nyáron az azóta már távozott francia, olasz Julien Célestine-t, és a bolgár Bozhidar Chorbadzhiyskit, az idén a cseh Ondrej Baco-t, aki sérülése miatt még egyszer sem játszott, valamint a dán Marco Lundot, aki kirobbanthatatlan a kezdőből. A 29 éves, Debrecenből érkezett játékos szerződésnek a hosszabbításáról 2023. február 16-án adott hírt a DVTK honlapja. Információink szerint ez a kontraktus a mostani évad végén lejár, de egy opció lehetővé teszi a hosszabbítást, ami a lejátszott meccsek számával van összefüggésben.