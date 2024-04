Diósgyőri VTK – Debreceni VSC mérkőzést rendeztek szombaton este a labdarúgó NB I, 29. fordulójában, Diósgyőrben.

A DVTK öt helyen

Mindkét csapat kezdője jelentősen megváltozott az előző bajnokikhoz képest. Hiába nyert egy hete 1-0-ra a DVSC a Kecskeméti TE ellen hazai környezetben, a sérült belső védő Dreskovic kiesése mellett Ojediran, Szuhodovszki és Bódi sem volt csapatban, csak a cserék közé nevezte őket a hajdúságiak szerb edzője, aki Romanchukot állította a védelembe, a középpályán pedig Loncarnak, Manriquenek és Dominguesnek szavazott bizalmat. A másik szerb tréner, a DVTK szakvezetője az öt tétmeccse nyeretlen csapatán, illetve annak legutóbb kezdőjén, az MTK elleni, idegenbeli 1-1 alkalmával látott alapon ötöt változtatott. A kispadra ültette a Gera, Holdampf, Szabó L. triót, míg Jurek és Acolatse keretben sem volt. Játéklehetőséget adott viszont a múlt vasárnap becserélt Klimovich, Pernambuco, Bényei és Edomwonyi négyesfogatnak, valamint Bokrosnak. Utóbbi ismét egy új poszton, nem bal oldali védőként, nem is belső hátvédként, hanem jobb bekként játszott, és ezen a neki való helyen megbízhatóan teljesített.

Kihagyott büntető

Az már a meccs elején igazolást nyert, hogy a hazai szakvezető jó döntéseket hozott a kezdő kijelölésekor. Még egy perc sem telt el az összecsapásból, máris a debreceniek kapujába került a labda, Bényei beadását Klimovich fejelte a gólvonal mögé. Így két olyan játékosnak volt főszerepe az első találatban, akik olyan helyeken tűntek fel, ahol nem számítottak rájuk, Bényei Pernembuco jobbján, Klimovich pedig a kapu előtt. A félidő közepén Edomwonyi szemfülességével és keménységével bizonyította, hogy helyes döntés volt a csapatba állítása, góllal hálálta meg a bizalmat, majd a 29. percben Pozeg Vancas harcolt ki egy 11-est. Hogy miért nem ő, nem mint sértett, hanem mint korábbi biztos ítélet végrehajtó rúgta a büntetőt, az nem derült ki. Az viszont igen, hogy nem Pernambucó volt kijelölve erre, mégis elvállalta, és ki is hagyta. Így ahelyett, hogy 3-0-val a padlóra küldte volna a DVTK a DVSC-t, utóbbi Megyeri kapus remek 11-es védéséből és a kipattanó utáni kétszeri hárításból építkezett, beindította a flúgos futamot. Amit az pörgetett fel az eseménydús meccsen, hogy Baranyai az első félidő hajrájában szépített.

Az ifjú záró találata

Jól, jobban jött ki a második játékrészre a Debrecen, az ártatlan Bárány gyorsan eltüntette a hátrányt. Addig sem volt unalmas a meccs, de innen még jobb lett, óriási lüktetés kezdődött, mert mindkét csapat a győzelmet akarta. Az élvezetes csatában ismét Edomwonyi villant, másodszor is betalált, úgy, hogy második alkalommal is úgy csinált magának ziccert, hogy lepattintotta Romanchukot, És bár a vendégek reklamálták, és volt videós vizsgálat, a játékvezetőnek nem kellett a tévézés, a saját szemére, és a VAR kocsira támaszkodva a megadott gólt érvényesnek tekintette. Ettől kezdve még jobban jött a Debrecen, de egy jól sikerült csere, a félidő közepén lelombozta őket, Gera egy perce sem volt a pályán, amikor 4-2-re alakította az eredményt. Hajtott a DVSC, és ők is egy cserejátékos góljával változtattak az eredményen. A 83. minutában született Ojediran találatot követően a 4-4-ért szállt harcba a vendégcsapat, és volt is esélyük ennek a kiharcolására, ám a hosszabbításban egy másik csere gólja lezárta a meccset. A 94. percben egy 18 éves ifjú, Fekete Vince – aki eddig még nem volt a felnőtt keret tagja, és nem, hogy egyszer sem játszott, de még a kispadon sem ült soha – pont a végén talált be, ezzel lett 5-3.

A flúgos rész előtt szerzett két hazai gól végül döntőnek bizonyult, a DVTK öt tétmérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatát szakította meg, az élvezetes, remek meccsel 2 pontra megközelítette a DVSC-t, és jelenleg 2 veretlen bajnokiból álló szériánál tart.