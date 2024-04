Diósgyőri VTK – Kisvárda MG mérkőzést rendeztek szombaton délután Diósgyőrben, a labdarúgó NB I 27. fordulójában. Hét közben mindkét csapat Magyar Kupa-negyeddöntőt játszott a saját pályáján: a szabolcsiak kedden, az MTK Budapestet 3-2-es győzelemmel búcsúztatták, a DVTK pedig szerdán 2-0-s vereséggel esett ki a Ferencvárosi TC-vel szemben.

Négy és egy

A mostani összecsapás két szakvezetője közül a hazaiaké rotált nagyobbat, a hétközi meccshez képest négy helyen változott a kezdőcsapat. Stephen betegség miatt maradt ki, Bényei, Vallejo és Pozeg Vancas csak kispados volt. Bizalmat kapott viszont Bokros, Klimovich, Szabó L. és Pernambuco. Történt mindez a regeneráció jegyében, ugyanis a DVTK négy nap múlva, szerdán újabb bajnokit játszik, az FTC vendégeként. A diósgyőrieknél a már említett Stephenen kívül további hat játékos nem volt keretben, Bárdos, Popadiuc, Baco, Csirmaz és Szamosi sérülés miatt, Tóth B. kapus pedig azért nem, mert vasárnap a DVTK tartalék NB III-as együttesénél volt jelenése.

Ezzel szemben a kisvárdaiak vezetőpedzőjének, Feczkó Tamásnak annyira tetszett a keddi csapata, hogy csak egy helyen változtatott a kezdőn, a kapuban Petkovic helyett Kovács M.-nek szavazott bizalmat.

Hazai gól

A DVTK-nál hosszú idő után kapott szerepet négy olyan játékos a kezdőben, Pernambuco, Acolatse, Szabó L. és Jurek személyében, akik ténylegesen támadó szelleműek. Ez meg is látszott a csapat játékán, a hazaiak letámadással kezdték a meccset, és ezzel zavarba hozták a kisvárdai együtteset. Sok biztató, kecsegtető lehetősége volt a DVTK-nak, nagy nyomás alatt tartották a vendégeket, és a 36. percben Gera egy kipattanót a kapuba küldött, a diósgyőriek teljesen megérdemelten jutottak előnyhöz. Azzal együtt is, hogy a szabolcsi csapat is végig vitt néhány támadást, még a gól előtt, illetve hátrányuk közepette Spasicnak volt egy nagy lehetősége, de Szatmári a gólvonalon megakadályozta az egyenlítést.

Vendég egyenlítés

A második félidőben sokkal energikusabban kezdett a kisvárdai együttes, jóval többet mutattak annál támadójátékban, mint amire az első félidőben tellett tőlük. A cseréik is jól sikerültek, jobban, mint a hazaiaknak. Nem volt meglepetés, mert ekkoriban vastagon benne volt a meccsben, hogy egyenlítenek a fehér mezesek, hogy a csereként beállt Navrátil összehozott egy 11-est, amit Cipetic értékesített. A hátrányba került DVTK képtelen volt megújulni, sokkal inkább az volt benne a küzdelemben, hogy a vendégek még szereznek egy találatot, mert náluk volt többet a labda. Az utolsó percekre az erejük, mintha elfogyott volna a várdaiaknak, de a DVTK ekkor sem tudott dominálni.

Maradt a döntetlen, a Diósgyőr zsinórban a harmadik tétmeccsén maradt nyeretlen.Ez az 1-1 pedig nem igazán tetszett a hazai drukkereknek, akik a meccs végén a ,,.urva gyenge” szókapcsolatot skandálták, kifejezve elégedetlenségüket, és ezt füttyel spékeltek meg.