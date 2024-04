Csak döntetlenre volt jó a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata a szombati, Kisvárda MG elleni bajnokin. Az 1-1-re végződött meccs lefújása után a hazai drukkerek, fütyültek, és a ,,urva gyenge” rigmust skandálták. A kedélyek lecsillapodása után a diósgyőri csapat tagjai tapssal köszönték meg az ultráknak a szurkolást, ezt követően enyhült a helyzet, de a drukkerek reakcióiból kiderült, nagyon is elégedetlenek voltak a csapat összteljesítményével. Ugyanis sokan úgy élték meg, hogy a kieső helyen álló szabolcsi csapat ellen nagy lehetőséget szalasztott el a piros-fehér gárda, hiszen a pontszámban jelentőset léphetett volna afelé, hogy legyen esélye, a 4. hely, az esetlegesen nemzetközi kupaszereplést jelentő pozíció megszerzésére.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Vladimir Radenkovicot is kérdezték erről.

– A szurkolók meccs utáni reakciójáról szólva: igazuk van, hiszen támogatnak minket, szurkolnak nekünk, és ők is azt érezték, joggal, hogy győzelemmel előbbre tudunk lépni a tabellán, mert sűrű a mezőny, de ez nem valósult meg. A játékosok is győzni akartak, ők is tisztában vannak a tabella állásával. Az első félidőben jól játszottunk, de a második alapján megérdemeltük a kritikát – mondta a DVTK vezetőedzője.