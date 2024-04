A visszaszámlálás befejeződött. Veszprémben elkezdődik az idei rali Európa-bajnokság (ERC) és ezzel együtt az első osztályú hazai sorozat is. Három nap alatt tizenhárom murvás gyorsasági szakasz vár a mezőnyre, amely a külföldi és a magyar versenyzőket egyaránt komoly erőpróba elé állítja.

Jól kezdenének

A korábbi siker páros ismét együtt indul. Csomós Miklós és Nagy Attila bízik benne, hogy hazai közönség előtt jól teljesítenek a nemzetközi sorozatban. A Rally2 evo Skoda Fabia elkészült, a csapat két teszten is igyekezett megtalálni a tökéletes beállításokat, kívülről úgy tűnik, minden rendben.

- Úgy vélem, belülről is - árulta el kérdésünkre Csomós Miklós. - Most már azért érzek egy kis nyomást, de a rajtra ez is ki fog simulni. A sportszakma és a közönség oldaláról nyilván van egyfajta elvárás velünk szemben, de természetesen magunknak is szeretnénk megfelelni. Maximalisták vagyunk, ezért mindig a lehető legjobbat szeretnénk kihozni. Így van ez most is, de egy ilyen erős mezőnyben nem lehet ész nélkül autózni.

Kellenek a pontok

A szezon első futamán az a legfontosabb, hogy Csomósék célba érjenek, pontokat gyűjtsenek. A versenyző szerint azt is meg kell tanulniuk, hogy minél jobban felmérjék a lehetőségeket, és ennek függvényében a futam közben jól menedzseljék a helyezésüket. Előfordulhat ugyanis, hogy nem lesz reális esélyük a győzelemre, vagy a dobogóra, de mivel egy hosszú bajnoki sorozatról beszélünk, minden egyes megszerzett pontnak komoly jelentősége van.

- Minden sportoló úgy vág neki a feladatnak, hogy győzni szeretne, ezzel mi sem vagyunk másképp - tette hozzá Csomós Miklós. - Azt viszont előre nem lehet megmondani, hogy mit hoz majd számunkra ez a három nap. A Veszprém környéki pályák mindig tartogatnak meglepetést, sokat javult a murva minősége, de továbbra is úgy készülünk, hogy ez egy túlélő futam lesz. Lényeges lesz a kvalifikáció és ezzel együtt a rajthelyválasztás is. Lehet, hogy csak tizedeken múlik majd egy-egy pozíció, éppen ezért már az elejétől nagyon oda kell figyelnünk. Most úgy gondoljuk, hogy a verseny nyitó köre megmutatja majd a helyünket, utána ennek szellemében kell majd folytatnunk a hétvégét.

Megtalálni a középutat

A sárospataki-sajószentpéteri kettős továbbra is nagy népszerűségnek örvend. Nagyon sokan szurkolnak nekik, ám ezt a helyzetet is valamilyen szinten kezelniük kell, hogy a Rally Hungary alatt csak és kizárólag a versenyzésre tudjanak koncentrálni.

- Sok erőt merítünk a szurkolók szeretetéből, de valóban figyelnünk kell arra, hogy mindez ne vonja el a figyelmünket a munkánkról - erősítette meg Csomós Miklós. - A közönséggel történő kapcsolattartás megmaradt, ám a tavalyi nyíregyházi futamot követően úgy döntöttünk, hogy egy kicsit ezen is változtatni kell. Mindennek meglesz a helye és az ideje, az viszont lehetséges, hogy a gyorsasági szakaszok között kevesebb közös képet készítünk majd. Ebből a szempontból mindenkitől kérnénk a megértést, hiszen közös érdekünk, hogy jól, sikeresen induljon számunkra az Európa-bajnokság.