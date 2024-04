– Először is, szeretnék gratulálni a BKG-nak. Úgy gondolom, hogy ezt a párharcot, nem a mai meccsen veszítettük el, hanem az első meccsen kialakult nagy hátrányunk miatt. Az pedig egy érdekes dolog, hogy a versenykiírás, a lebonyolítás a jobb alapszakasz helyezést mindössze annyival honorálja, hogy a második meccset lehet otthon rendezni, ami nem sokat ér, ha az első meccsen van egy rossz napod. Persze, ezt kellett volna kiküszöbölni, mert így az egy hete összeszedett 15 pontos hátrány végünk bennünk volt, még akkor is, amikor ezen a mostani meccsen mi vezettünk. Sajnos, nem sikerült túllendülni az első meccsen, mert annak a súlyát cipeltük. A bajnokságnak azonban nincs vége, be kell biztosítani, hogy jövőre is a Piros csoportban szerepeljünk, és mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy az első tízben végezzünk.