Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás AFC 0-4 (0-3) Mezőkövesd, 1000 néző. V.: Kárpály (Buzás, Belicza).

Mezőkövesd Zsóry FC: Kovácsik (5) – Kállai K. (5), Pilllár (5), Beriashvili (5), Szivacski (5) – Brtan (5), Szolgai (5) – Molnár G. (4), David Babunski (4), Vajda S. (4) – Drazic (4). Vezetőedző: Milan Milanovic.

Puskás AFC: Pécsi (0) – Maceiras (6), Golla (6), Stronati (6), Ormonde-Ottewill (6) – Szolnoki (6), Plsek (7) – Corbu (6), Levi (7), Nagy Zs. (6) – Puljic (7). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Csere: Levi helyett Nissila (6) a 37., David Babunski helyett Cseri (4) a 46., Molnár G. helyett Cseke (5) a 46., Drazic helyett Szalai (5) a 46., Vajda S. helyett Kócs-Washburn (5) a 46., Puljic helyett Colley (6) a 66., Plsek helyett Komáromi (6) a 66., Ormonde-Ottewill helyett Markgráf (6) a 66., Corbu helyett Soisalo (-) a 73., Beriashvili helyett Lukic (-) a 76. percben.

Gólszerző: Levi (0-1) a 28., Puljic (0-2) a 41., Ormonde-Ottewill (0-3) a 45+3., Puljic (0-4) a 61. percben.

Milan Milanovic: – Sajnos, ez a harmadik mérkőzés, amivel kapcsolatban érthetetlen, hogy miként sikerült ilyen teljesítménnyel lehozni. Az első gólig jól nézett ki a csapat, de amikor kapunk egy gólt, a hitünket veszítjük. A szünetben 3-0-s hátrányban nem méregből cseréltem négyet, hanem azért, hogy rendezzük a védekezést, illetve néhány fiatal labdarúgónak lehetőséget akartam adni. Tizennégy pont a lemaradásunk a bennmaradó helyen állóval szemben, és mentálisan ennél is nagyobb a szakadék az előttünk állókhoz képest. Ha ilyen motivációval tudunk pályára lépni egy ilyen csapattal szemben, akkor nem tudom, hogy gyengébb képességűek ellen mi lesz.

Hornyák Zsolt: – Kicsit könnyebb szituációban vagyok, mint hazaiak edzője, a csapatomnak köszönhetően. A kieső helyen állóval szemben mindig nehéz játszani, de azt gondolom, hogy az első góllal megtörtük a hazaiak játékát, és már a félidőben három találattal vezettünk. A cserék is jól szálltak be, de az első játékrész aktivitásának köszönhetően tudtunk nyerni. Hozzáteszem, a második játékrészre is úgy jöttünk ki, mintha 0-0 lenne az eredmény, és a jó hozzáállásnak köszönhetően nyertünk. Óriási köszönet jár ezért a csapatnak, örülünk, hogy 4-0-ra tudtunk nyerni. A gólok története

28. perc: Ormonde-Ottewill tette ki a labdát balra, ahonnan Nagy Zs. kanyarította azt a kapu elé, a hosszú oldalon érkező Levi pedig 6 méterről, a ketrec bal oldalába fejelt, 0-1.

41. perc: Corbu tört be a jobb oldalon a 16-oson belülre, majd Nissilához passzolt, aki középről próbálkozott lövéssel, az egyik védőről kipattant a labda, éppen Puljic elé, aki 12 méterről a bal alsó sarokba csavart, 0-2.

45+3. perc: A bal oldalon próbált építkezni a vendég csapat, egy beívelés után a hazai védelemről Ormonde-Ottewill elé pattant a labda, a 16-oson belül, a védő pedig 12 méterről a hosszú alsó sarokba lőtt, 0-3.

61. perc: Plsek a bal oldalról tette középre a labdát, Puljic pedig 12 méterről a léc alá bombázott, 0-4.