A 2023/2024. tanévi V-VI. korcsoport, B-kategória Kosárlabda Diákolimpia® Zsíros Tibor Emlékverseny Országos Döntőjének április 19-21. között Miskolc ad otthont. A borsodi vármegye székhelyet képviselő miskolci Herman Gimnázium leányai ezüstérmet harcoltak ki, a Diósgyőri Gimnázium fiú együttese a 9., a Földes Gimnázium leányai pedig a 10. helyen zártak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel karöltve, a B-A-Z Vármegyei Kosárlabda Szövetség szakmai segítségével rendezte meg ezt a nagyszabású eseményt. Az április 19-én, pénteken este a Miskolci Egyetem Körcsarnokában megtartott megnyitó ünnepségen dr. Erdős Dániel, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezető igazgatója, Szabó Gergely, a B.-A.-Z. Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Az olimpiai eskü szövegét Gulácsy Zsombor, a Diósgyőri Gimnázium 12 /H osztályostanulója, egyben csapatának kapitánya mondta el.

A háromnapos eseményen a leány csoportmérkőzéseknek, majd negyeddöntőknek, elődöntőknek a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium-Szent György Sportcsarnoka és Kaszap István Tornacsarnoka adott otthont. A fiúk előcsatározásait a Miskolci Egyetem Körcsarnoka és a Kaszap István Tornacsarnok látta vendégül. A leány és fiú döntőket és bronzmeccseket április 21-én, vasárnap, a Miskolci Egyetem Körcsarnokában tekinthették meg a sportbarátok.

A Varga Dénes által felkészített Herman Gimnázium leány csapata megnyerte az A-csoportot, megelőzve karcagi és budapesti ellenfelét. A negyeddöntőben a debreceni Fazekast, majd az elődöntőben a szekszárdi Garayt győzték le, így jutottak be a fináléba, ahol a fővárosi Tesla várt rájuk. A döntő eredménye 38-24 lett a szerb fiatalokkal erősített Tesla javára. Varga Petra Enikő, a Herman kitűnősége bekerült az öttagú All Star csapatba. Az ezüstérmes csapata tagjai: Varga Petra Enikő, Bilkay Hanna, Béres Petra Csenge, Tóth Noémi Kiara, Kurmai Emma, Kertész Éva Zsófia, Urbán Blanka, Nagy Jázmin Andrea, Horváth Lili, Bencze Ottilia Angéla, Suhajda Linda.

A Letek László irányította Földes Gimnázium leány együttese a C-csoportban kezdte a küzdelmet, ahol a későbbi győztes budapesti Tesla és a debreceni Fazekas mögött a harmadik helyen zártak. A folytatásban legyőzték a nagyatádi Adyt, és az ajkai Bródyt. A 9-13. helyért zajló sorozatban előbb nyertek a fővárosi Eötvös ellen, majd kikaptak a veszprémi Noszlopytól, így végül a 10. helyet szerezték meg.

A fiúknál a Diósgyőri Gimnázium csapatának szurkolhattak a miskolciak. Lantosné Hegyesi Edit tanítványai az öt csapatos B-csoportban kaptak helyet, ahol előbb legyőzték a tatabányai Bánkit, majd kikaptak a budapesti Teslától, valamint a szombathelyi Gépipari gárdájától, melynek következtében a 3. helyen zártak. A 9-12. helyért zajló keresztjátékban nyerni tudtak a nagyatádi Ady ellen, majd a pápai Türr ellenében is győztesként hagyták el a pályát, ami a 9. helyet hozta meg számukra.

A Magyar Diáksport Szövetségen (MDSZ) kívül, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület is nagyon fontosnak tartotta, hogy a legjobb csapatokat, játékosokat külön díjjal is jutalmazzák. A díjazáshoz hozzájárult a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a DVTK kosárlabda szakosztálya, a MEAFC kosárlabda szakosztálya és a B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabda Szövetség. Az is figyelemre méltó, hogy minden résztvevő – játékos és edző egyaránt - megkapta az MDSZ főtámogatója, a Hervis által biztosított 5000 forintos vásárlási kupont.

A legeredményesebb borsodi játékosnak járó különdíjat Varga Petra Enikő (Herman Gimnázium) és Harmann Ádám Péter (Diósgyőri Gimnázium) vihette haza.

Az oklevelek, díjak, különdíjak átadásában közreműködött Lódi Gábor, a Miskolc Városi Diáksport Szövetség elnöke, Fazekas Miklósné, a Vármegyei Diáksport Egyesület tiszteletbeli elnöke, Eszlári János, az MDSZ regionális irodájának menedzsere, Benőcs Dávid, a Vármegyei Diáksport Egyesület titkára, Kisházi Béla, a versenybizottság elnöke, Novák Judit, a versenybizottság elnökhelyettese, Komporday Levente, a Diósgyőri Gimnázium igazgatója, dr. Fazekas Csaba, a B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke,a MEAFC kosárlabda szakosztályának vezetője, Liska Bálint, az MDSZ Kosárlabda Albizottságának tagja és Ambrus Erzsébet, a DVTK Akadémia kiválasztásért felelős vezetője, egykori kiváló kosárlabdázó.

Végeredmény

Fiúk (20 csapat): 1. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (felkészítők: Kovács Balázs, Kiss Barna András), 2. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (Budapest, felkészítők: Nemanja Tomasevic, Dudukovic Jovana), 3. Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium (felkészítők: Erdőssy István, Asztalos József), …9. Diósgyőri Gimnázium (felkészítő: Lantosné Hegyesi Edit).

Leányok (13 csapat): 1. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (Budapest, felkészítők: Nemanja Tomasevic, Dudukovic Jovana), 2. Miskolci Herman Ottó Gimnázium (felkészítő: Varga Dénes), 3. Szekszárdi Garay János Gimnázium (felkészítő: Csirzó Zoltán),…10. Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc, felkészítő: Letek László).