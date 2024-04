A következő, 2024/2025-ös szezonban Kemény Kristóf irányítja a férfi OB I-ben szereplő PannErgy-MVLC férfi vízilabda csapatát. Mindezt kedden jelentette be Bachner András, a klub szakmai igazgatója. Az MVLC-nél nemrégiben felmentették a munkavégzés alól Vidumanszky László vezetőedzőt, és az aktuális bajnokságból hátralévő mérkőzésekre Popovics Miklós másodedzőt bízták meg a vezetőedzői feladatok ellátásával.

A tények kedvéért: Kemény Kristóf az edzőként háromszoros olimpiai bajnok edző, dr. Kemény Dénes fia, akinek a nevét 2009 óta viseli Miskolcon, az Egyetemi úton található uszoda.

Új lendület, más felfogás

– Vidumanszky Lászlónak köszönjük a közös munkát. Az utóbbi meccsek eredményei azonban bizonyítják, hogy a váltás nem volt indokolatlan, az edző és a csapat között kialakult rossz hangulat az utóbbi időben csak vereségeket eredményezett – közölte Bachner András. – Megjegyezném: az utolsó két meccsen a csapat győzni tudott, a Pécs és az Újpest ellen, s ezzel fenntartja a lehetőségét annak, hogy akár a 9. helyet is megszerezze. Szombaton nagyon nehéz mérkőzés vár a csapatra, ugyancsak az ÚVSE-t fogadjuk a következő találkozón, amelyen maximális koncentrációval kell vízbe szálljunk, hogy egyenlíteni tudjunk a párharcban. Popovics Miklós személyében egy olyan edzője van az MVLC-nek, aki bizonyítja, hogy a teljes palettán kellő szakmaisággal végzi a munkáját. Köszönet jár neki és Kendeházi Máténak a mostani nagy segítségért, amit a klubnak nyújtanak. A következő szezon tervezése már az év elején elkezdődött és szerencsére sikerült megegyezni Kemény Kristóffal, egyelőre két évre vállata el az MVLC-t. Ő jelenleg a BVSC edzője, és érmet szerezhet a csapatával. Számunkra megtisztelő, hogy személyében egy olyan fiatal, tehetséges edző csatlakozik a klubunkhoz, aki új lendületet, más szakmai felfogást hoz magával. Több ajánlat közül – melyek között voltak külföldiek is – a miskolcit választotta, ez, azt hiszem, sokat elmond. Ezennel szeretném megköszönni Szörnyi Attila menedzser munkáját is.