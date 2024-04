A Miskolci Egyetem C/2-es épületének egyik előadótermében hétfőn késő délután tartották a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága Játékvezetői Bizottságának rendezvényét. Ott voltak a tisztségviselők, dr. Varga Zsolt elnök és elnökségének tagjai: Czél István, Friedl Csaba és Márkus Tamás, de megjelent az NB I-ben már tizenkét mérkőzést dirigált Rúsz Márton, valamint az élvonalbeli asszisztens Berényi Ákos is. Az ellenőrök és az idősebbek mezőnyében feltűnt többek között Bárczi József, Geró Gábor, Jakkel János, Petus Pál és Zvolenszky László, míg az ifjú tehetségek közül megjelent például Nagy Martin is.

Az egykori FIFA-jelvényes asszisztens dr. Varga Zsoltot, Ádám János fotóriporter egyik díjnyertes felvételével ajándékoztuk meg, Rúsz Mártonnak pedig – akinek FIFA-címeréért tiszta szívből nagyon sokan szurkolnak – pólót nyújtottunk át.

A továbbképzésen a technikai és a szervezési ügyek mellett természetesen a szakmai kérdések is terítékre kerültek. A szűkebb pátriánkban hétről hétre reflektorfényben lévő – legtöbbször ok nélkül, néhányszor azonban okkal szidott fekete ruhások – alázattal hallgatták az előadásokat és az elemzéseket. Ugyan nem hangzott el a néhai, világbajnoki döntőt irányított Puhl Sándor örökbecsű megállapítása, mely szerint soha nem volt és soha nem lesz hibátlan játékvezetés, de abban mindenki egyetértett, hogy a játékvezető is ember és számukra minden baki „halálosan” fáj.