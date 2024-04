– Nem volt egyszerű, a sok-sok emelkedő, földút meg-megtörte a lendületet, szóval kőkemény volt a pálya – mondta a célban Kohári Szabolcs. – Az azért most számított, hogy hazafutottam, nem lehetek elég hálás az edzőmnek, a családnak, valamint a kerékpáros kísérőmnek. Úgy a 90. kilométer táján már nagyon vártam a végét, nagyon oda kellett tennem magam, hogy meg legyen az eredmény. Menet közben motivációs, valamint retró zenét hallgattam, illetve próbáltam futás közben a családra, a barátnőmre is gondolni. Nagyon szeretem őket, így, a legjobbként akartam őket fogadni. Egy ilyen hosszú verseny után nagyjából két hét pihenő, regeneráció azért szükséges.

A szél nehezítette

A párosok között a férfiaknál a sajóvámosi Sántha Fivérek voltak a legjobbak, akik így nyilatkoztak a futásukról.

– Hajnali 3 órakor keltünk, hogy fél 4-kor el tudjunk indulni Kassára – kezdte a 37 esztendős István. – Én 60 kilométert teljesítettem, mindketten öt-öt szakaszt csináltunk. A felkészülést, az edzéseket otthon végeztük, munka mellett, amikor tudtunk, akkor gyakoroltunk. Amatőrök vagyunk, nincs edzőnk, aki bármiben segítene nekünk. Köszönjük a biciklis kísérő, a szűkebb, és a tágabb család támogatását.

– Nagyon jó volt a pálya, néhol az erős szél nehezítette a dolgot – nyilatkozta a 31 éves Norbert. – Régebben fociztunk, de egy családi háznál mindig van valamilyen munka, azok edzésnek is megfelelnek. Le a kalappal a minket segítők, különösen István felesége előtt, voltak természetesen holtpontok, ilyenkor jól estek a bíztató szavak, enélkül nem sikerült volna ezt a távot lefutnunk. Természetesen szeretnénk eljutni idén is annyi versenyre eljutni, amennyire csak tudunk, jön egy Füzérradványban, aztán a Kékes Csúcsfutás, a Bükki Hegyimaraton, és az Ultra Tisza-tó viadal is.

Szűcs István, a rendező Miskolci Marathon Club Sportegyesület elnöke hozzátette, nagyon köszönik minden támogatónak a segítséget, a két város vezetésének az eseményhez való hozzáállását.

– Örülünk annak, hogy szerencsére senkinek sem volt szüksége orvosi segítségre. Ahogyan minden ilyen eseményen előfordul – hiszen hosszútávfutásról van szó –, voltak, akik feladni kényszerültek a távot. Mi más is lenne a cél, minthogy folytassuk a versenyt, amelynek egyre nagyobb a népszerűsége. A szervezők, résztvevők között a kapcsolat kiváló, a kassai partnerek jelen voltak, aktívan részt vettek a díjátadáson – nyilatkozta.