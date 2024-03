A Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK mérkőzés állása: 3-1

----

73. perc: Most zalai csere, Medgyes helyett Vogyicska folytatja.

----

72. perc: Csere a DVTK-nál, Stephen helyett Kampetsis a pályán.

----

70. perc: Stephen kapott sárgát, mert lerántotta Mimet.

----

67. perc: Kiss B. kapu elé csavart labdájáról maradt le Sajbán.

----

65. perc: Az első ZTE csere, Croizet helyett Kiss B. állt be.

----

62.perc: Croizet kapott labdát a jobb oldalon, a kaputól 22 méterre, majd megcélozta a hosszú sarkot, lövése pedig a kapuban kötött ki, 3-1.

----

60. perc: Pozeg Vanvcas balról megindult befelé, Klimovich-csal kényszerítőzött majd Pernambuco elé passzolt, aki 6 méterről a bal alsó sarokra lőtt, 2-1.

----

55. perc: Újabb DVTK cserék, Bényei helyett Klimovich, Jurek helyett Pernambuco állt be.

----

50. perc: Mance lövése pattant szögletre egy vendég védőről.

----

47. perc: Megvan a hivatalos nézőszám, 3310 főt közölt a rendező klub (a diósgyőri tábort közel 100 drukker alkotja).

----

46. perc: A szünetben cserélt a DVTK, Gera helyett Bokros állt be.

----

20.30: Megkezdődött a második játékrész.

----

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

----

45. perc: Egy perc hosszabbítás következik.

----

45. perc: Jurek lőtt a kapu fölé.

----

40. perc: Mance távoli lövését fogta meg Odyntsov.

----

38. perc: Mance a jobb oldalról tette be a kapu elé a labdát, ami Sajbánról pattant az alapvonalon túlra.

----

36. perc: A büntetőt Mance vágta a kapu bal alsó sarkába, 2-0.

----

35. perc: Gera rúgta fel a 16-oson belül Sajbánt, a játékvezető 11-est ítélt.

----

31. perc: Medgyes és Sankovic kapott sárga lapot, előbbi Jureket, utóbbi Pozeg Vancast rúgta fel.

----

30. perc: Sajbán harcolt meg a labdáért a DVTK 16-osán belül, de passza után Mim lába előtt elsuhant a labda.

----

26. perc: Croizet tette ki balra a labdát Mimnek, aki remekül futott el, középre adott passzát Mance vágta kapura, Odyntsov lábbal, bravúrral még hárított, de a kipattanóra Sajbán érkezett, aki 1 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt, 1-0.

----

25. perc: Croizet beadása után Mim fejelt, keresztbe el a kapu előtt.

----

22. perc: Odyntsov húzott le egy hazai előre ívelést.

----

12. perc: Croizet beadását Sajbán fejelte a kapu fölé.

----

11. perc: Mance ugratta ki Croizet-et, aki elől Odyntsov mentett a kapujából kifutva.

----

10. perc: Croizet jobbról érkező beadása kerülte el Mim fejét.

----

5. perc: Pozeg Vancas szöglete után szabadítottak fel a hazaiak.

----

19.30: Megkezdődött a mérkőzés.

----

Ebben az évadban a két gárdának ez a negyedik egymás elleni tétmeccse: tavaly augusztus 18-án, Egerszegen a DVTK nyert 3-1-re, december 3-án Diósgyőrben a ZTE FC 3-0-ra, egyaránt bajnoki mérkőzésen, míg legutóbb, az idén február 27-én, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, ugyancsak Diósgyőrben, 4-2-es hazai siker született.

----

Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK 3–1 (2–0) – ÉLŐ

Zalaegerszeg, 3310 néző. V.: Bognár T. (Horváth Z., Rózsa D.).

Zalaegerszegi TE FC: Dombó – Szendrei, Evangelou, Safronov, Medgyes – Bedi, Sankovic – Croizet, Sajbán, Mim – Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Vallejo, Holdampf – Jurek, Bényei, Pozeg Vancas – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Gera helyett Bokros a 46., Bényei helyett Klimovich az 55., Jurek helyett Pernambuco az 55., Croizet helyett Kiss B. a 65., Stephen helyett Kampetsis a 72., Medgyes helyett Vogyicska a 73. percben.

Sárga lap: Medgyes a 31., Sankovic a 31., Stephen a 70. percben.

Gólszerző: Sajbán (1-0) a 26., Mance, 11-esből (2-0) a 36., Pernambuco (3-1) a 60., Croizet (3-1) a 62. percben.