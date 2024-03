A labdarúgó vármegyei II. osztályban egy csoportban, az Északban, még nem kezdődtek meg az idei küzdelmek, itt ezen a hét végén indul útjára a labda. Ennek a csoportnak a küzdelmei a Kelethez és a Középhez képest két csapattal kevesebbel, mindössze 14 együttessel rajtoltak a nyáron, a 2023/24-es évadban, ám a mezőny létszáma most csökkent, a tavaszt 13 gárda folytatja. Ugyanis a Mályinka SE, amely az őszt az utolsó, vagyis a 14. helyen zárta, a Magyar Labdarúgó-szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén vérmegyei Igazgatóságánál bejelentette, hogy visszalépteti csapatát a bajnoki küzdelmektől.

– Nem volt egyszerű ezt a döntést meghozni, de ezt így, ahogy eddig ment, ebben a felállásban nem érdemes csinálni, ezt az energiát, amit beletettünk a felnőtt csapat működtetésébe, jobb, ha másra fordítjuk – mondta megkeresésünkre Pál-Kutas József, a Mályinka SE elnöke, aki arra a kérdésre, hogy pontosan mit kell érteni az alatt, hogy ,,ebben a felállásban”, így folytatta: – Nem volt túl bő a játékoskeretünk, és sajnos, szerencsénk sem volt az ősszel, két játékosunk is olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy mentőt kellett hívni hozzájuk. A kiesésükkel a csapategység is megváltozott, nagy erőkkel kellett győzködni több játékost, hogy a mérkőzésekre jöjjön el, hogy ki tudjunk állni. Én is játszottam 47 évesen, a település és a csapat érdekeit szem előtt tartva, de másoknak kevesebbet jelent a mályinkai foci, és más érdekek mentén képzelték el a szereplésüket. Jelzem: nem pénzügyi problémáról van szó, az egyesület működése biztosított, a bajnokságot be tudtuk volna fejezni, de nem akartunk minden árat megadni ezért, és úgy döntöttünk, nem várjuk meg a szezon végét, már most arra a fókuszálunk, ami hosszú távon életben tarthatja a mályinkai focit.

A fiatalok felé fordulnak

Arról, hogy ez alatt mit kell érteni a következőket mondta el Pál-Kutas József:

– Az energiánkat az utánpótlásra fordítjuk, az U19-es csapatunkban sok helyi ifjú van, akiknek ősztől a vármegyei III. osztályban kívánunk lehetőséget adni, arra a bajnokságra szeretnénk nevezni, és ha a fiatalok fejlődése folytatódik, és képesek lesznek, leszünk arra, néhány idősebb játékossal kiegészülve, hogy kiharcoljuk a vármegye II-es szereplést, akkor visszatérünk az osztályba. Mindezek mellett szeretnénk még legalább egy korosztály számára utánpótláscsapatot kialakítani, mert a tizenévesek futballba integrálásában nagyobb jövőképet látunk, mintha a környező településen élő felnőtteket vennénk rá, hogy járjanak át hozzánk futballozni a meccsekre. Nem tagadom, a mostani döntésünkben az is szerepet játszott, hogy az ősszel nem volt sok sikerélményünk, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt előzetesen szerettük volna. A labdarúgás azonban nem tűnik el erről a gyönyörű településről, mert vannak itt sportszerető emberek, akiknek a szeme előtt most az lebeg: a helyi fiataloknak a fejlődését kell segíteni.

Visszalépés utáni kizárás MLSZ B.-A.-Z. vármegyei Igazgatóság, 55/2324 versenybizottsági határozata:

,,a Versenybizottság a Mályinka arra jogosult képviselőjének írásban történt visszalépést tartalmazó bejelentése nyomán a VSZ. 46. § (2) a) 1) pontjára figyelemmel – tárgyalás mellőzésével – a Mályinka SE sportszervezet II. osztály Észak csoportjában szerepelt felnőtt csapatát a további versenyzésből kizárja. A VSZ. 46. § (2) g) pontja alapján a csapat eddig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törli, és a kizárt csapatot a bajnoki (verseny) osztály utolsó helyére helyezi.

A labdarúgó vármegyei II. Észak csoport állása