Labdarúgó NB III Észak-Keleti csoport, 21. forduló

Debreceni VSC tartalék – Termálfürdő FC Tiszaújváros 4-2 (3-0)

Debrecen, 200 néző. V.: Nyekita (Bencze, Végh).

Debreceni VSC tartalék: Engedi – Farkas T., Kohut, Gellén, Gyenti, Doktor (Szakács, 70.), Cibla (Patai, 46.), Hornyák, Kozma (Takács, 70.), Horváth Z. (E. Romanchuk, 84.), Nagy R. Edző: Máté Péter.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Hrabina – Cseh, Bussy (Kollár, 46.), Vitelki B. (Bidzilya, 46.), Farkas M., Papp F., Lőrincz, Bökönyi, Varjas, Ivánka, Valkay (Skripek, 46.). Edző: Vitelki Zoltán.

G.: Cibala (9.,12.), Horváth Z. (35.), Kohut (86.), ill. Bökönyi (65.), Papp F. (85.).

Jók: az egész csapat, ill. Papp, Ivánka, Bökönyi.

Máté Péter: – Úgy gondolom, hogy az első félidőben teljesen megérdemelten vezettünk. A második félidő már annyira nem tetszett. Egy jó csapat ellen játszottunk, akik fizikálisan és taktikailag is jól fel vannak készítve. Összességében megérdemelten sikerült nyernünk.

Vitelki Zoltán: – Az első félidő első felében sokkal jobban játszott és sokkal koncentráltabb is volt a hazai csapat, amiben az én egyéni edzői felelősségem nagyban benne van, 3-0 volt nem ide. Aztán kezdtünk magunkhoz térni, a szünetben változtattunk több dolgon is. A második félidőben fel kellett vállalnunk egy őszinte focit, ami már nagyon jól nézett ki. Azt kell mondanom, hogy 0-3 után akár még meg is tudtuk volna nyerni a meccset, hiszen volt annyi lehetőségünk. De nem az számít, hogy mi lett volna, hanem, hogy mi lett!