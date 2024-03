A középpályás a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztályú bajnokság Közép csoportja 18. fordulójának keretében négyszer vette be Cserépfalu gárdájának hálóját, majd a 19. körben hatot vágott Harsány csapatának és természetesen a mezőny legjobbjának bizonyult. A hamarosan harminc esztendős futballista pillanatnyilag harmincnyolc góllal vezeti a listát és minden esélye megvan arra, hogy a pontvadászat végén a mezőny királyává váljon.

Megkoronázhatják

– Még soha nem voltam gólkirály, annak ellenére, hogy hét éves korom óta focizom – kezdte érdeklődésünkre, majd így folytatta: – Most csapatszinten jól teljesítünk, a társaim kiszolgálnak én pedig általában jókor érkezem és befejezem az akciókat. Számomra kedvez, hogy ballal és jobbal egyaránt tudok, a fejjáték viszont nem erősségem, de ennek a 168 centiméteres „testmagasságom” az oka.

Arra a kérdésre, hogy nem vágyik-e magasabb osztályokba, így felelt:

– Tiszaújvárosi koromban futballoztam már az NB III-ban. A magunk mögött hagyott télen hívtak a megyei elitbe, de szezon közben nem váltottam. Az elképzelhető, hogy nyáron feljebb megyek, de ne szaladjunk előre, a mondás szerint a hídon akkor kell átmenni, ha odaérünk.

Százegynél tartanak

Sebők Gergő szorgalmas játékos hírében áll és tervei szerint addig rúgja majd a bőrt, ameddig csak tudja.

– Sajószögeden hetente kétszer edzünk és általában mindkét foglalkozáson részt veszek – folytatta a gólvágó. – Fizikálisan nincs gondom, ezt annak köszönhetem, hogy – civil foglalkozásom szerint karbantartóként – karban tartom magam. Polgáron lakom és a tiszaújvárosi Petrolszolg Kft. alkalmazásában állok, állandóan délelőttös vagyok, így a délutánjaim szabadok, mehetek focizni. Nagyon igyekszem és csapatunk is csípkedi magát, csoportunkban a második helyen állunk, a bajnoki címről sem mondtunk még le. A KKFC Mezőcsát a favorit, a dél-borsodiak 43 ponttal rendelkeznek, nekünk 36 egységünk van, szóval a zászló a csátiaknak áll. Viszont kecsegtető a gólkülönbségünk: 101–35, ez pedig bíztató a hajrára nézve, hiszen a csátiak mutatója „csak” 73–27. Akkor sem történik baj, ha a második pozícióban zárunk, az ezüst is szépen csillog majd, ha tényleg így alakul.

A kézilabdát is szereti

A sajószögediek legeredményesebb tagja ezután elárulta, hogy ha ideje engedi és lehetősége adódik rá, akkor eljár a Puskás Arénába és drukkol az egyre sikeresebben teljesítő, az olasz nemzetiségű Marco Rossi vezette magyar nagyválogatottnak, amelytől jó szereplést vár az Európa-bajnokságon.

– A televízióban minden magyar vonatkozású nemzetközi meccset megnézek, sőt természetesen az NB I-es találkozókra is kíváncsi vagyok, hogy a Bajnokok Ligáját – amelynek követése nálam kötelező házi feladat – már ne is említsem. A labdarúgáson kívül a kézilabda áll még hozzám nagyon közel, például kitörő örömmel fogadtam férfi válogatottunk olimpiai selejtezőbeli szereplését és azt, hogy kiharcolták a párizsi ötkarikás játékokon való szereplés jogát, most pedig a nők is követhetik őket.