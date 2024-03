A labdarúgó NB I 23. fordulójában lejátszott Diósgyőri VTK – Puskás AFC mérkőzés 1-1-re végződött. A bajnoki után a két csapat szakvezetője nyilatkozott.

Vladimir Radenkovic (Diósgyőri VTK): – Nagyon büszke vagyok srácokra, az első félidőben volt 2-3 olyan helyzet, amelyek kidolgozott akció végén adódtak, és amelyekkel komolyan veszélyeztettük az ellenfél kapuját. Az volt a cél, hogy a második játékrészt is így folytassuk, mert ebből lehet pontszerzés. A fiatalokat minden körülmények között támogatom, de Jurekről most külön szót ejtenék, neki még több önbizalomra van szüksége, ugyanis ahogy most is, az előző mérkőzéseken is megvoltak a helyzetei, de türelemmel lesz majd gól is. Két jó eredmény után a mai napon játékban sikerült hozni, amit várni lehetett, a csökkenő energiaszintnél pedig cserékkel próbáltunk frissíteni. Ám nem csak a DVTK volt a pályán, egy nagyon jó és erős csapattal szemben futballoztunk, ahol van minőség. Hogy mást ne mondjak, a kispadról is jó játékosokat sikerült becserélniük. Mint mondtam: az energiaszintünk nem volt elég magas ezen a mérkőzésen, de amikor nem volt nálunk a labda, jól védekeztünk. Több kontrát vártam, igaz a végén volt egy lövés, de a pálya közepén több jó döntést kellett volna hozni, legyen esélyünk jobb eredmény elérésére. A küzdőszellem magasan volt, az energiaszint alacsony, a játékosaik önmagukkal is harcoltak, a szívük vitte őket előre.

Hornyák Zsolt (Puskás AFC): – Ha kint ültem volna a tribünön, biztos elégedett lettem volna, az 1-1-es eredmény, a játék miatt. Mindkét csapat egyformán akart nyerni, a DVTK is játszani akarta a focit. Edzői szempontból láttam pár hibát, Batikon sok labdát veszítettünk. A küzdőszellem, a tempó nem hiányzott, a hazai csapatból sem, ők is részt vettek ebben a játékban, Gera szép lövése után egyenlítő gólt szereztek. Más forgatókönyvet képzeltem, azt reméltem, hogy Colley beállítása gólt eredményezhet, de még nincs olyan formában, visszatérőben van, mint Levi. Az volt a terv, hogy a kihagyásuk miatt a 60. percben térnek vissza, de hamarabb behoztuk őket. Mi voltunk azok, akik kontrolláltuk a meccset, de a boxban, a 16-oson belül hiányzott egy kulcsember, Colleynak lett volna a feladata, hogy eldöntse a meccset. Mindkét csapat focizni akart, mi nyerni szerettünk volna, de a Diósgyőr ezt megakadályozta.