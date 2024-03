Labdarúgás: NB II, 26. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC – Aqvital FC Csákvár 1–1 (0–0)

Kazincbarcika, 350 néző. V.: Farkas T. (ifj. Varga G., Kovács G.)

KBSC: Bánhegyi – Szekszárdi M. (Pekár L., 23.), Heil, Dobozi (Kotula, 77.) – Ternován (Gante, 60., Kurdics, 77.), Csatári, Varga J., Kártik (Ádám F., 60.), Süttő – Pethő, Pinte P. Vezetőedző: Csábi József.

Csákvár: Zelizi – Nahirnij, Babós L., Karacs, Murka – Dusinszki (Farkas A., 64.), Mészáros D., Szakály D. – Tamás N. (Yablonskyi, 64.), Nagy Z. (Simon A., 73.), Gazdag V. Vezetőedző: Tóth Balázs.

56. perc: Nagy Z. játszotta be a labdát Heillel szemben, az érkező Dusinszki pedig Bánhegyi hálójába bólintotta a játékszert, 0–1.

61. perc: A frissen beállt Ádám F. adott be, labdája jól kanyarodott középre, és Pekár magabiztosan lőtte azt Zelizi kapujába, 1–1.

Sárga lap: Szekszárdi M. (20.), ill. Dusinszki (51.), Yablonskyi (67.).

Csábi József: – Jól kezdtük a meccset, de sajnos egy kényszerű csere miatt bele kellett nyúlni a csapatba. Két súlyos sérülés miatt meccselni is nehéz volt, és a nagyobb probléma ez a jövőre nézve. Emiatt zavar volt az első félidő végén, és a második elején, ezt az üresjáratot kihasználták a csákváriak, azonban egy szép góllal vissza tudtunk jönni. A végére egy ki-ki meccs lett, mindkét csapat megérezte a vérszagot, és változatossá vált a mérkőzés. Az i-re nem tudtuk feltenni a pontot, a döntetlennek nem tudunk felhőtlenül örülni.

Tóth Balázs: – Tudtuk, hogy nehéz feladatunk lesz, mert a Barcika egy erős csapat. Próbáltunk arra készülni, hogy hol tudjuk áttörni a védelmüket, hol tudunk támadásokat építeni. Az első félidőben, szembe szélben nehéz volt építkezni, akkor jobban dominált a Barcika akarata. A beívelt, hosszú labdák hárítását hellyel-közel megoldottuk. A második félidő elején kicsit élesebbek voltunk, mint a hazai csapat, sajnos az előnyt nagyon gyorsan elvesztettük egy hiba miatt. Van egy kis hiányérzet, ebben több is lehetett volna.