Az idei tiszaújvárosi Triatlon Fesztivált július 4-7-e között rendezik meg. A sport mellett remek kulturális eseményeket kínáló programsorozat csúcsát az olimpiai főpróbaként is említhető, jubileumi, 25. világkupa jelenti.

Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a szervező bizottság két társelnöke, dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere és Márkus Balázs, a klub elnökségi tagja, valamint Márkus Gergely versenyigazgató, a World Triathlon sportigazgatója, továbbá a reszortfelelősök és még sokan mások, tavaly november óta dolgoznak az előkészületeken. Időközben a rendezéshez szükséges hazai és nemzetközi szerződéseket is aláírták.

Az utóbbi években jól bevált menetrend szerint zajlik majd a programsorozat. A sportesemények július 4-én, csütörtökön kora este, a belvárosban, a szabadidősportos kerékpározással veszik kezdetüket, majd a pénteki folytatásban a jöhet futás. Ami a versenyeket illeti, július 6-án, szombaton a Triatlon Junior Európa-kupa és a Triatlon Világkupa selejtezői kínálnak megmérettetési lehetőséget. A július 7-i, vasárnapi döntőket megelőzően – a Magyar Utánpótlás Gálán – hazánk legjobb gyermek és serdülő korcsoportos sportolói versengenek majd. A nemzetközi versenyeket illetően, a világkupa fináléról élő tv-közvetést terveznek, a vk-t és a junior Ek-t pedig a live stream-en keresztül is figyelemmel lehet majd kísérni.

Főpróba

– A dr. Fülöp György vezette tiszaújvárosi önkormányzat teljes mellszélességgel állt oda a Triatlon Fesztiválhoz, mely a település idei főrendezvénye – mondta Lehmann Tibor főrendező. – A város soha nem látott erőkkel segíti a munkánkat, melyért nem lehetünk eléggé hálásak. Lelkes rendezői csapatunk tagjai nagyon készülnek, hogy ebben az évben is hozzuk a megszokottan magas színvonalat. A 2024-es, 15 állomásos világkupa-sorozat 6. versenyén, a jubileumi 25. tiszaújvárosi világkupa, alig három héttel a párizsi olimpia előtt egyfajta főpróbát, kiváló felmérési lehetőséget kínál a játékokon részt vevő sportolóknak, köztük fiamnak, Csongornak is. Tavaly ő nyerte meg a tiszaújvárosi világkupát, mely a legnagyobb kedvence, minden alkalommal feltöltődik a hazai közönség nyújtotta szeretettől. A jelenlegi, még fiatalabb élversenyzők között már vannak olyanok, akik a következő ötkarikás játékokra gondolnak, de már most, Tiszaújvárosban is szeretnék megnehezíteni az olimpikonok dolgát. Nem túlzás azt állítani, hogy az olimpia évében általában a mi versenyünkön kezdődik meg a mezőny átrendeződése. Annak bizonyságára, hogy a mi világkupánk igazán jó ugródeszkát jelent a későbbi olimpiai érmesek számára, a teljesség igénye nélkül, csak az utóbbi 10-15 év távlatát tekintve, olyan nagyságok versenyeztek nálunk, mint az ausztrál Emma Snowsill, a portugál Vanessa Fernandez, a spanyol Javier Gomez, vagy a német Jan Frodeno. A Triatlon Fesztivál kulturális programjának összeállításában ezúttal is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy széles körű, lehetőleg minden korosztály számára színvonalas műsort állítsunk össze. Négy nagy és több kisebb koncertünk lesz a Főtér színpadán, melyek részleteit hamarosan közzétesszük.