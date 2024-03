– Sajnos, vétettünk hátul egy hibát, Péter pedig rutinosabb, képzettebb játékos annál, minthogy egy ilyen lehetőséget elpuskázzon. Voltak az edelényieknek kapufáik, nekünk is helyzetünk, és nem tagadjuk, nagyon jót tett volna a játékosaink lelkének a pontszerzés egy hosszú nyeretlenségi sorozat után. Azt is hozzá kell tenni, hogy sok a sérültünk, az olyan emberünk, aki vállalja ugyan a meccset, de amikor előjön a fájdalom, negyvenöt, vagy éppen hatvan perc után kénytelenek vagyunk lecserélni őket. Mindenesetre örülünk annak is, hogy tudják vállalni a játékot.

A sárospatakiak tisztségviselője a szombaton délután Sajóbábonyban sorra kerülő csatával kapcsolatban megjegyezte:

– Szeretnénk meglepetést okozni. Nem adjuk fel, természetesen, sportemberek vagyunk, nem akarunk kiesni az osztályból, a cél továbbra is a bennmaradás