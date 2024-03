Véget ért a téli szünet a labdarúgó NB III-ban (is), a hét végén, vasárnap folytatják a csapatot a 2023/2024-es küzdelemsorozatot. Az Észak-Keleti csoportban négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat szerepel, közülük a Putnok FC-nek reális esélye van arra, hogy megőrizze az első pozícióját, ám erre még a pillanatnyilag harmadik Evolution Hungary-Cigánd SE-nek is van sansza, tekintve, hogy csak 6 pont a két együttes közti különbség. Tudni érdemes a lebonyolítással kapcsolatban, hogy a négy harmadik vonalbeli csoport (Észak-Keleti, Dél-Keleti, Észak-Nyugati, Dél-Nyugati) bajnoka nem kerül fel egyenes ágon az NB II-be, ugyanis sorsolás alapján két párban oda-vissza alapon osztályozót rendeznek, és a két nyertes jut fel a másodosztályba – már, ha rendelkezik a licenszel is. A kieséssel kapcsolatban a versenykiírás úgy rendelkezik, hogy „a 2023/24. évi NB III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság négy csoportjának két legrosszabb 13. helyezett csapata (2 csapat) és a 14-16. helyezett csapata (12 csapat) kiesik a 2024/25. évi Megyei-Budapesti I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságokba.”

Putnokon az alábbi változások történtek a holtszezonban a keretet illetően: érkezett az Észak-borsodiakhoz Korbély Kristóf – aki többek között 26 NB I-es meccsen is játszott korábban – a támadósorba Mosonmagyaróvárról. Váradi Ádám, aki a Békéscsaba alapembere volt az ősszel és fiatal kora ellenére ő is magasabb osztálybeli rutinnal rendelkezik középpályásként. Szabó Kornél Cigándról a védelembe, ő a DEAC színeiben futballozott magasabb osztályban. Kovács Dávid Egerből, aki több poszton is bevethető játékos, szintén magasabb osztályban sok rutint szerzett. A Sajóvölgye Focisulitól felkerült a keretbe Horváth Sándor, valamint az utánpótlásból a 18 éves Gulyás Márk. Szala Ákos vezetőedző együttesétől három játékos távozott a tél folyamán: Bökönyi Adrián (Termálfürdő FC Tiszaújváros), Benkő Péter (Salgótarjáni BTC) és Bodnár Attila (FC Hatvan). A PFC edzőmérkőzéseinek eredményei: Putnok FC – Eger SE 5–0, Budapest Honvéd MFA II – Putnok FC 1–4, Putnok FC – Diósgyőri VTK tartalék 4–1, Iváncsa KSE – Putnok FC 1–2, Diósgyőri VTK – Putnok FC 4–0, MTK Budapest tartalék – Putnok FC 0–2.