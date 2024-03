A vendégszektorból 667 néző, vagyis ,,telt ház” segítheti a ma 12.45-kor kezdődő Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó mérkőzésen a piros-fehér együttest, ugyanis pénteken este gazdára talált az utolsó 6 belépő is a kövesdi stadion D13-as lelátórészére.

A rendező klub három lépcsőben dobott piacra vendégjegyeket erre a meccsre: miután a hétfőn kiadott 300 darabos kontingens hamar elfogyott, kedden ugyanannyi helyet tettek szabaddá, ám szerdára ebből sem maradt egy sem, így csütörtökön további 67 jegyet bocsátották árusításra, amelynek az utolsó darabja pénteken estére kelt el.

Mind azt jelenti: ahogy a két csapat legutóbbi itteni mérkőzésen, a 2023. augusztus 5-én lejátszott MZSFC – DVTK (2-4) bajnokin, úgy most is megtelik a vendégszektor, és 667 diósgyőri támogathatja innen a csapatát.

Érdekesség, hogy ezzel a mostani meccs a negyedik olyan bajnokija a DVTK-nak ebben az évadban, amelyre a diósgyőri szurkolók a számukra elérhető minden jegyet megvásároltak. Ugyanis az augusztusi kövesdi meccset követően, az NB I 6. fordulójában, az MTK Budapest ellen idegenben lejátszott bajnokin – amely 2-1-es hazai sikerrel zárul – is felvásároltak minden vendégjegyet a diósgyőriek, a kiadott 680 darabot, míg a 10. fordulóban, a Ferencvárosi TC elleni diósgyőri meccsen – amelyen a fővárosi csapat nyert 2-1-re – a kibocsájtott 12 178 belépőből a diósgyőri helyekre szóló 11 078 biléta mindegyike gazdára talált.