A Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK mérkőzés állása: 1-1

----

62. perc: Kettős csere a vendégeknél, Jurek helyett Feuillassier, Edomwonyi helyett Szabó L. állt be.

----

58.. perc: Kettős csere a hazaiaknál, Szolgai helyett Szilágyi, Cseri helyett Bőle állt be.

----

56.: perc: Szolgai is besárgult, mert felvágta Bényeit.

----

55. perc: Jurek lövésébe lépett bele egy hazai védő.

----

52. perc: Megvan a hivatalos nézőszám, ami 3850 fő.

----

51. perc: Gera kapott sárga lapot.

----

50. perc: Bényei jobbról érkező beadását Pozeg Vancas fejelte a kapu fölé.

----

13.49: Megkezdődött a második félidő.

----

45+3. perc: Vége az első félidőnek.

----

45. perc: Három perc hosszabbítás következik.

----

45. perc: Vajda S. beadása pattant ki Stephenről, Szolgai testére, onnan pedig a kapu felé, amelyet 8 méterről Drazic ollózott a jobb alsó sarokba, 1-1.

----

39. perc: Pozeg Vancas kapott sárgát, mert rátartott Brtan lábára.

----

37. perc: Pozeg Vancas lőtt balról a léc fölé.

----

33. perc: Pozeg Vancas lövését védte Piscitelli, majd Gera lőtt a jobb kapufa mellé.

----

31. perc: Kojnok kapott sárgát Pozeg Vancas lerántásáért.

----

29. perc: Molnár G. jobbról érkező ívelése lett hosszú Cserinek.

----

27. perc: Drazic lapos lövését tenyerelte szögletre Odyntsov a jobb alsó sarok előtt.

----

25. perc: A Kövesd nem tud a vendégek kapuja elé kerülni.

----

16. perc: Vallejo beadása után Lund lőtt kapura, Vajda S. lábában elakadt a labda, de róla Szatmári elé perdült, a védő 2 lépésről lőtt a bal alsó sarokba, 0-1.

----

15. perc: Edomwonyi lövésébe vetődött bele Lukic.

----

11. perc: Stephen balról érkező beadását kapcsolta le Piscitelli.

----

5. perc: Ismerkednek egymással a csapatok, helyzet még nem volt.

----

12.45: Megkezdődött a mérkőzés.

----

A kezdőcsapatok érdekessége az volt, hogy az egy héttel ezelőtti bajnokikhoz, a Debreceni VSC – MZSFC (0-1) és a DVTK – Puskás AFC (1-1) meccsekhez képest egyik vármegyei együttesnél sem változtattak a szakvezetők.

----

A két csapatnak ebben az évadban ez a harmadik bajnoki mérkőzése egymás ellen: az elsőt augusztus 5-én 4-2-re nyerték a diósgyőriek, a november 11-i, miskolci találkozót pedig 2-0-ra.

----

A két vármegyei rivális eddig 19 alkalommal mérkőzött meg az élvonalban egymással, a DVTK 8-szor, az MZSFC 6-szor nyert, 5 alkalommal pedig döntetlenre végeztek a felek.

----

Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK 1-1 (1-1) – ÉLŐ

Mezőkövesd, 3850 néző. V.: Antal P. (Bornemissza, Vígh-Tarsonyi).

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli – Kojnok, Lukic, Pillár, Vajda S. – Brtan – Molnár G., Cseke, Szolgai, Cseri – Drazic. Vezetőedző: Milan Milanovic.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Holdampf, Vallejo – Bényei, Jurek, Pozeg Vancas – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Szolgai helyett Szilágyi az 58., Cseri helyett Bőle az 58., Jurek helyett Feuillassier a 62., Edomwonyi helyett Szabó L. a 62. percben.

Sárga lap: Kojnok a 31. percben.

Gólszerző: Szatmári (0-1) a 16., Drazic (1-1) a 45. percben.