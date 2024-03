A labdarúgó NB I 24. fordulójában lejátszott Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK (1-2) mérkőzés után nyilatkoztak a vezetőedzők.

Milan Milanovic (Mezőkövesd Zsóry FC): – Megérdemelt győzelmet aratott a DVTK. Úgy érezem, hogy mindent megtettünk a mai meccsen, az első félidő viszonylag rendben volt, a második játékrészben a cserék, és különösen a kiállítás után elfogytunk, sok volt a labdavesztésünk nem tudtunk olyan akciókat vezetni, amilyeneket szerettünk volna, nem sikerült összehozni az egyenlítő gólt. Sajnos, mentálisan nem vagyunk olyan jó állapotban, hogy egy hiba után, ami nem csapatszintű, egyből javítani tudjunk. Nem játszott fölényben a DVTK, a meccs első felében, a gólon kívül egy lehetőségük akadt, a második játékrészben is egy-két helyzetük volt. A kiállításnál nem láttam pontosan, hogy mi történt, nem mondtam Szilágyinak az öltözőben semmit, a vereség után ezt nem akartam feszegetni, már csak azért sem, mert egy fiatal játékosról van szó, majd hideg fejjel, később beszélünk erről. A meccstervről annyit, hogy arra készültünk, hogy gyorsan váltunk oldalakat a középpályán, azt szerettük volna, ha forgatjuk a labdát, és a széleken, 2 az 1 elleni szituációkat tudunk kialakítani. Illetve tudtuk, hogy a DVTK játékosai gyorsak, és szerettük volna semlegesíteni a szélső elfutásaikat, és amikor ez nem sikerült, azt kegyetlenül megbüntették. De amíg van esély a bennmaradásra, addig küzdeni fogunk. A játékosok hozzáállásával elégedett vagyok, sajnos nehéz helyzetben vagyunk, de össze kell fognunk, és dolgoznunk kell tovább.

Vladimir Radenkovic (Diósgyőri VTK): – Mentálisan nagyon kemény mérkőzés volt az elő idegenbeli meccsem. Néhány pillanatban gondot okozott az, hogy nem tudtuk, hogy mit csináljunk, a játékosok azon gondolkoztak, hogy elég amit tesznek, és majd az eredmény jön. A szünet után ez változott, felelősséget vállaltak a játékosok, ennek köszönhető a győzelmünk. Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra is, a 12. játékosok voltak ezen a mérkőzésen. Bényeire is nagyon büszke vagyok, védekezésben és támadásban egyaránt nagyon hasznos játékos, ám támadásban nyugodtabbnak kell lennie, az kell hogy higgadtan érkezzen a kapu elé, ahogy ezt ma is tette. Az, hogy ő hol játszik a középpályán, attól is függ, hogy az ellenfélnek milyen játékosai vannak. A mostani meccsre az összeállítás tekintetében nem kellett semmit megváltoztatni, magabiztosságra volt szükség, olyan játékosokat kerestünk, akikben benne van a győzelem. Ám fontos kiemelni, hogy a csapat nem csak 11 játékosból áll, sok jó futballista van a keretben, akik a kispadról érkezve is hozzá tudnak tenni a mérkőzéshez.