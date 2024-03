A labdarúgó NB I 24. fordulójában, szombaton ebédidőben, 12.45-től Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK meccset rendeznek.

A vármegyei rangadó a tabella utolsó helyén álló dél-borsodiak számára élet-halál csata, amelyben csak a győzelemnek van értéke, a vendégek számára pedig egy rövid kirándulás, amelynek során nem elsősorban a megszerezhető pontoknak, hanem a presztízsnek van jelentősége.

Sokat jelent

A meccs előtt egy olyan résztvevőt kérdeztünk, aki mindkét csapatnak volt játékosa, vármegyei karrierjét a Mezőkövesd Zsóry FC-ben kezdte, majd a 2018/19-es évad után, egy külföldi kitérőt követően, a 2020/21-es idényben a DVTK-ban szerepelt, és utána újra a kövesdiek labdarúgója lett, azóta is a sárga-kékeknél játszik.

A 31 éves szerb csatárnál, Stefan Drazicnál elsőként arról érdeklődtünk, hogy milyen a hangulat a kövesdi csapat háza táján, azt követően, hogy a múlt hét végén, a Debreceni VSC otthonában elért 1-0-s sikerrel megszakították a 9 bajnokin át tartott nyeretlenségi sorozatukat.

– Sokat jelent ez a Debrecenben elért győzelem – mondta az eddig 153 NB I-es meccsen szerepelt, és ezeken 46 gól szerzett támadó, majd így folytatta: – Sajnos, az új edzővel nem úgy sikerült az első két meccs, ahogy szerettük volna, és annak ellenére, hogy mindkét találkozón vezetést szereztünk, pontok, pont nélkül maradtunk. Ám legutóbb összejött a győzelem, és azzal, hogy a 3 pontot begyűjtöttük, nagyot javult az öltözőben a hangulat, bizakodva tekintünk a DVTK elleni mérkőzésre.

Gólok, szép megoldások

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az új edzővel, a szintén szerb Milan Milanoviccsal korábban ismerték-e egymást, illetve, hogy azért nem jött-e össze az első két közös mérkőzésen a pontszerzés, mert kellett egy kis idő, hogy megismerje a csapat a tréner elképzeléseit, illetve az edzői is a keret tagjait.

– Tudtam, hogy ki ő, mivel természetesen követem a szerb futball történéseit, de személyesen nem ismertük egymást Milan Milanoviccsal, itt, Kövesden találkoztunk először – mondta az idei évadban eddig 9 gólt szerzett támadó, majd így folytatta: – Minden váltásnál szükség van egy kis időre, hogy a csapat és az edző megismerje egymást, a játékosok a követelményeket, az új elképzeléseket, az edzők pedig a személyeket, az egyének tudásszintjét. Nekünk nem volt, és most sincs időnk, így igyekezett mindenki, hogy minél hamarabb elsajátítsuk az új módszereket, és megvalósítsuk az elképzeléseket az edzéseken és a mérkőzéseken. Keményen dolgozunk együtt, lépésről lépésre haladunk, reméljük, hogy a Debrecen ellen siker egy olyan fontos mérföldkő volt, amelyet újabbak követnek.

Azt is szóba hoztuk a csatárnak, hogy ha valakinek, akkor neki biztosan nem kell elmagyarázni, hogy miről szól a vármegyei rangadó, hiszen többször is részese volt ennek, és arról is érdeklődtünk, hogy tudja-e, hogy ez hanyadik ilyen csatája lesz.

– Egy picit gondolkodnom kell… Diósgyőriként 3 meccsem volt a Kövesd ellen, és ezek közül két bajnokin is gólokat szereztem, előtte a Kövesddel négyszer játszottam a DVTK-val szemben, az első meccsen a kapuba találtam, úgyhogy szerintem ez a mostani fellépés a kerek tizedik lesz – mondta Stefan Drazic, aki arra a kérdésre, hogy vármegyei mérkőzések közül melyik a legemlékezetesebb a számára, ezt felelte: – Az első, mivel csereként beállva, a meccs hajrájában, a DVTK stadion avatóján, telt ház előtt győztes gólt szereztem. Nem mellékesen ez volt az első olyan magyar bajnoki, amelyet az én találatomnak köszönhetően nyertünk meg, és ezzel akkor nagyot léptünk előre a bennmaradásért vívott harcban, amelyben a Diósgyőr is riválisunk volt. De ez nem ma volt. Maradva a jelennél: ebben az idényben a DVTK kétszer már legyőzött minket, és bár tiszteljük őket, az eddigi eredményeiket, ezen a meccsen csakis a 3 pont megszerzése lehet a célunk, mert csak ez jelenthet segítséget a mi helyzetünkben. Kemény mérkőzésre számítok, olyanra amelyen lesznek gólok, és szép megoldások.

Muszáj

A szerb támadónak azt is megemlítettük, hogy bár ősszel nagyon ment neki a gólszerzés, tavasszal, a Kisvárda elleni 11-esen kívül még nem talált a kapuba, akciógólt nem szerzett.

– Természetesen nem örülök annak, hogy az idén csak egyszer voltam eredményes, büntetőből. Szeretném, ha ez a jövőben másképp lenne, de az összes gólomat, gólpasszomat elcserélném arra, hogy bennmaradjunk – mondta a támadó, aki arra a kérdésre, hogy mi kellene az NB I-es tagság meghosszabbításához, így felelt: – Gólokat szerezni, és nem kapni, vagy többször betalálni, mit az ellenfél… De komolyra fordítva: a megfelelő hozzáállás mellett arra van szükség, hogy a koncentráció magas szintű legyen, mindenki maximálisan összpontosítson a feladatára, ha ez megvan, akkor muszáj, hogy eredményesek legyünk.

Arra a kérdésre, hogy a szombati bajnokin az MZSFC legyőzi-e a DVTK-t, ezt válaszolta Stefan Drazic: