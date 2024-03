A honi férfi kézilabdázás harmadik vonalában, az NB II-ben nemrég befejeződött a 2023/24-es évad első köre, melynek során nyolc csoportban zajlottak a csatározások, területi alapon. A C-csoportban a Diósgyőri VTK végzett az élen, ami azt jelenti, hogy három másik csoporttárssal (Csépe Salgótarjáni SKC, Váci FKA, Gödöllői KC) együtt tovább harcolhat az NB I/B-s tagságért a D-csoport négy klubjával (Opus Tigáz Hajdúszoboszló, Hajdúböszörményi TE, Hajdúnánás KNK, Nyírbátor KC). Ami a legfontosabb: az együttesek a folytatásra tovább viszik a csoporttársaik ellen elért eredményeiket, és még további nyolc-nyolc mérkőzés vár mindegyik alakulatra, aminek a végén az első helyezett nyer jogot a másodosztályban való részvételre a 2024/25-ös szezont illetően.

A piros-fehéreknek egy botlásuk volt csupán a C-csoportban, február 17-én 30-22-re kikaptak a salgótarjániaktól, így a második pozícióból vágnak neki a felsőházi rájátszásnak. A Diósgyőr pénteken kezdi a mérkőzés dömpinget, március 22-én Hajdúböszörménybe látogatnak. Az éllovas szoboszlóiakkal való rangadó – először idegenben – április 20-án lesz, aztán – vélhetően – a döntőnek is beillő ,,visszavágó" május 25-én a miskolci városi sportcsarnokban. A DVTK-val kapcsolatos információ, hogy a létesítményen rövidesen induló felújítás, korszerűsítés miatt a többi hazai összecsapás helyszíne a Herman Ottó Gimnázium tornaterme lesz.

A fiatalság adja az erőt

– Játszottunk korábban a Hermanban, innen mentünk át a sportcsarnokba, úgyhogy visszatérünk, ideiglenesen. Mások a körülmények itt, mások ott, de örülünk annak, hogy az arénában jobb körülmények lesznek, ez mindenkinek az érdeke. A mi dolgunk az, hogy mindenfajta akadállyal megbirkózzunk – jelentette ki Molnár András, a DVTK vezetőedzője, aki ezután az előttük lévő feladatról beszélt: – Három hét szünet után folytatódik a bajnokság, mindenki tisztában van a céllal, a játékosok előtt ez ismert, együtt tudnak vele élni. Rögtön egy veszélyes csapat otthonában kezdünk, amely régóta együtt játszik, minőségi kézilabdát nyújtanak. Ha nem vesztünk mérkőzést, akkor bajnokok lehetünk, de ez már a felső ház, ahol egyik összecsapás sem lesz könnyű, mert más is akarja az első helyet, nagy tisztelettel közelítünk valamennyi riválisunkhoz. Ennek megfelelően készültünk az előttünk lévő időszakra, az biztos, hogy a csapatunk alkalmas arra, hogy elérje azt, amit kitűztünk magunknak. Kissé speciális most a bajnokság a lebonyolítás miatt, a mi keretünk fiatal, azonban úgy gondolom, pontosan ez adja az erőnket, mindenki szeretné magát megmutatni. Bízunk, hiszünk magunkban, talán nem túlzok, ha kijelentem, megértünk a magasabb osztályra, azonban úgy dolgozunk, ahogyan eddig dolgoztunk, alázatosan, keményen. Tavaly a Mezőkövesd előzött meg bennünket, meg kell nézni, hol vannak, az NB I/B élbolyában. Egészséges feszültség van bennem, de ez normális, ezért vagyok edző. Azért munkálkodtunk eddig, és most is a játékosokkal, hogy ilyen komoly, éles meccseket játszunk, az ilyen pillanatokért, és remélhetőleg az olyan pillanatokért, amik még előttünk vannak. MI



Kézilabda NB II: innen indulnak

Férfi kézilabda NB II, Észak-Kelet (C-D csoport), felsőház

1. Opus Tigáz Hajdúszoboszló 6 5 1 – 173-158 11

2. Diósgyőri VTK 6 5 – 1 195-153 10

3. Csépe Salgótarjáni SKC 6 4 – 2 168-148 8

4. Hajdúböszörményi TE 6 3 1 2 177-174 7

5. Váci FKA 6 2 – 4 155-170 4

6. Hajdúnánás KNK 6 1 1 4 176-175 3

7. Nyírbátor KC 6 1 1 4 160-179 3

8. Gödöllői KC 6 1 – 5 150-197 2