Termálfürdő FC Tiszaújváros – Putnok FC 1-0 (1-0)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sándor Cs. (Benkő, Gavalla-Kulcsár).

Tiszaújváros: Hrabina – Farkas M., Ivánka, Géringer L., Lőrincz P., Cseh (Kollár, 77.), Bussy (Bidzilya, 70.), Vitelki B. (Lehóczki, 70.), Bökönyi, Varjas L., Valkay. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Putnok: Mészáros D. – Szabó K., Vattay, Dobrovolszki (Mrva, 70.), Nemes, Galacs, Lőrincz A., Pócsik (Kovács, 63.), Korbély, Váradi Á., Boros. Vezetőedző: Szala Ákos.

Gól: Ivánka (18.).

Jók: az egész csapat, ill. Váradi, Korbély, Nemes, Boros.

Vitelki Zoltán: – Gratulálok minden játékosnak ezért a győzelemért. Mi ma nem arra készültünk, hogy dominálni fogunk, hanem arra, hogy akaratban nem fog ma fölénk nőni senki. Nem talált rajtunk fogást az ellenfél, a 90 perc alatt talán, ha két komolyabb lehetősége volt. Viszont mi nagyobb arányban is nyerhettünk volna, ha jobban koncentrálunk a kontráinkra. Nem szállunk el magunktól, nincs miért és nem is értékeljük túl, de nagyon örülünk neki. Megnyertünk egy fontos meccset, szeretnénk a következőt is hozni.

Szala Ákos: – Az első 20-25 percben nem égtünk kellő hőfokon, erre meg kell találjuk az okot. Utána nagy mezőnyfölényben játszottunk, de ziccereink végén mindig volt egy bevetődő hazai játékos vagy épp a kapufa akadályozta meg ma a csapatot a góltól. A játékunk 25 perc elteltével rendben volt, de helyzeteinket nagyobb százalékban kell értékesítenünk. Gratulálok a Tiszaújvárosnak.