Otthon is rengetegen követték a közelmúltban tartott a nyílt ausztrál tenisz bajnokságot, most következnek a Magyarországon is mindig nagy érdeklődéssel kísért, Albert parki Forma-1-es küzdelmek és persze Puskás Ferenc szobra szintén zarándokhely, akárcsak a szórakoztatóközpont krikettüzeme, amely a kontinensnyi ország legnagyobb stadionja.