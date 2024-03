Szerdán estére kiderült, hogy melyik három csapat szerepel még a címvédő Fenerbahce csapata mellett a női kosárlabda Euroliga idei négyes döntőjében.

A török klasszis csapat már a múlt héten bejutott az EL Final Fourba, amelyet április 12-14-e között rendeznek meg. A Fenerbahce a negyeddöntőben a spanyol Perfumerias Avenida együttesét előbb otthon, majd idegenben is legyőzte, így 2-0-s összesítéssel nyerte meg a párharcot.

Az Euroliga négyes döntőjének további három résztvevője szerdán vált ismertté, mivel három párosításban is 1-1-re álltak a felek. Immár az is tudható, hogy a Fenerbahce a szintén török Cukurova Basketbol Mersin együttesével találkozik az egyik elődöntőben, a másikban pedig a Diósgyőrt kiejtő francia Villeneuve d’Ascq LM csapata a csoportküzdelmek során a B jelű nyolcasban a legjobbnak bizonyult cseh ZVVZ USK Praha ellen csatázik.

Érdekesség, hogy három gárda, a két török, és a cseh csapat tavaly is a legjobb 4 közé jutott az Euroligában.

Női kosárlabda Euroliga szerdai eredmények, negyeddöntő, 3. mérkőzések

DVTK Hun-Therm – Villeneuve d’Ascq LM (francia) 58-73 (15-23, 11-15, 18-18, 14-17)

A párharc végeredménye: 2-1, a Villeneuve d’Ascq LM javára.

Cukurova Basketbol Mersin (török) – Casademont Zaragoza (spanyol) 86-63 (23-11, 21-22, 21-8, 21-22)

A párharc végeredménye: 2-1, a Cukurova Basketbol Mersin javára.

ZVVZ USK Praha (cseh) – Beretta Famila Schio (olasz) 74-54 (16-16, 18-9, 20-17, 20-12)

A párharc végeredménye: 2-1, a ZVVZ USK Praha javára.

Az április 12-14-i Final Four elődöntőinek párosítása

Fenerbahce (török) – Cukurova Basketbol Mersin (török)

ZVVZ USK Praha (cseh) – Villeneuve d'Ascq LM (francia)