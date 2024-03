Labdarúgás: NB II

NB II, 23. forduló

FC Ajka – Kolorcity Kazincbarcika SC (Ajka, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Jó meccset játszottunk az előző körben hazai pályán a Vasassal, megérdemelten szereztünk pontot. Az első félidő hajrájában volt egy rövid megingásunk, ezt kihasználták az angyalföldiek, talán ha ott, akkor picikét rutinosabbak vagyunk, nem kerülünk hátrányba. Azonban a csapat – és a stáb is – jól reagált a helyzetre, aminek az lett a következménye, hogy egyenlíteni tudtunk.

A feljutásra aspiráló piros-kékektől elvettünk négy pontot, hiszen náluk is döntetlen volt az eredmény ősszel, bár ott a 97. percig vezettünk. Úgy gondolom, nem a véletlen műve, hogy egyenlő partnerek voltunk. Vasárnap Ajkán lépünk pályára, egy olyan rivális otthonában, amelyik zsinórban ötször nyert, egy meccset az őszi záró körben, négy összecsapást pedig eddig tavasszal. Jó passzban vannak, ez nem kétséges, homlokegyenest más a csapat, mint az első félévben volt. Nyílván ezek az eredmények hatással vannak a játékosok lelki világára, abszolut pozitív értelemben, de nálunk is jó a hangulat, tekintve, hogy négy mérkőzésen hét pontot szereztünk. Szóval megsüvegelendő az Ajka sorozata, de minden sorozat megszakad egyszer, bízunk abban, hogy ez most lesz. Meg vannak a dolgaink, hogy mit szeretnénk, és hogyan, minden nehézségünk ellenére felkészültünk, bízunk a számunkra megfelelő eredményben.

A Barcikában sérült Kurdics, míg Kártik sárga lapok miatt eltiltott.

A várható kezdőcsapat: Tóth B. (Bánhegyi) – Szekszárdi M., Heil, Dobozi, Ternován – Csilus T., Csatári, Pekár, Kotula – Pethő, Pinte.