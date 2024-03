Labdarúgás: NB III, Észak-Keleti csoport, 22. forduló

Újpest FC tartalék – Putnok FC 3-3 (1-0)

Budapest, 150 néző. V.: Kovács G. (Nagy M., Molnár).

Újpest tartalék: Molnár – Kovács, Horváth B., Horváth D., Szűcs, Tóth (Mari, 72.), Árki (Sarkadi, 69.), Kollarik, Simon, Dékei (Szabó N., 77.), Onovo. Edző: Mundi Viktor. Putnok FC: Mészáros – Szabó (Mrva, 58.), Galacs, Lőrincz, Pócsik (Kovács D., 46.), Korbély, Boros, Váradi (Juhos, 84.), Vattay, Dobrovolski, Nemes. Vezetőedző: Szala Ákos. G.: Tóth Á. (35., 60.), Mari (92.), ill. Váradi (54.), Korbély (74.), Nemes (86.). Jók: az egész csapat, ill. Nemes, Korbély, Vattay.

Mundi Viktor: – Véleményem szerint nagyon jó meccs volt, semleges nézőknek is. A meccstervünk az első tizenöt percre az volt, hogy letámadjuk az ellenfelet és megpróbálunk zavart okozni. Ez nem igazán sikerült, mert az ellenfél jól kihasználta a mögöttünk lévő területeket. Azután átálltunk egy másik rendszere, és sikerült stabilizálni a játékunkat. Ettől kezdve taktikailag jól megoldottuk a feladatot. Az ellenfél nagyon jó, és dinamikus focit játszott, rúgtak három gólt, többször is zavart tudtak okozni, de összességében mi is sokat tettünk azért, hogy a mérkőzés döntetlen legyen. Gratulálok a Putnoknak, és sok sikert kívánok nekik.

Szala Ákos: – A mérkőzés egyes periódusaiban örültem volna a játék képe alapján az egy pontnak, de a végjátékban kétszer is dekoncentráltunk 1-1 játékszituációban. Egyszer a saját kapunk előtt, utána döntetlen állásnál az ellenfél kapuja előtt. Közönségszórakoztató meccs volt a kilátogatóknak. A második félidőben vezéreket láttam a pályán, akik mindent megtettek a győzelemért és azt éreztem, hogy ezt a meccset nem tudjuk elveszteni. Sok helyzetet dolgozunk ki, ezeket nagyobb százalékban kell értékesítsük. Ma fájó a döntetlen a forgatókönyv tükrében, de holnap értékes pontszerzésként gondolunk vissza erre a mérkőzésre. Mindkét csapat játékába benne volt a gólveszély. Minimális célunkat elértük, visszavettük az első helyet a tabellán.