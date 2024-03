Az élvonalbeli DVTK vezetőedzői posztjáról télen távozó, azóta már a másodosztályú Győri ETO-t irányító Kuznyecov Szergej az M1-nek adott interjút, amelyben többek között az új csapatáról és a miskolci váltás körülményeiről is beszélt.

„Teljesen váratlanul ért, nem volt előjele. Nehezen éltük meg, mert másfél év alatt rengeteg munkát beleraktunk, és a csapat nagyon sokat fejlődött. Ennek most is látszik az eredménye, lendületben van a csapat – fogalmazott Kuznyecov, majd a klub kommunikációjára is kitért. – Nem volt igaz, amit a klub kommunikált. Közel sem voltak ezek a problémák. De most már szeretném lezárni ezt a témát és továbblépni, mert már maximálisan a Győrre fókuszálok, hogy elérjem mindazt, amit a Diósgyőrnél nem engedtek vagy nem akartak, hogy elérjek. Nehéz lesz mindent újraépíteni, sok munka vár ránk, de készen állunk erre.”

A 41 éves edző azt is hozzátette, továbbra sem tudja, hogy mi volt a pontos oka a menesztésének.

„Volt egy szurkolói ankét, amelyen őszintén válaszoltam a kérdésekre. Másnap behívtak, és azonnali hatállyal a kezemben adták a felmondást. Ennyi a történet. Szeretném én is megtudni az okát…”