Mályi – Sajószöged 2–2 (2–2)

Mályi, 150 néző. V.: Nagy F. (Ivacsó, Bense Marcell).

Mályi: Kiss G. – Petruska, Csattos (Barna), Lőrincz B., Szmicsek, Stumpf Á., Leczó, Szűcs (Szabó G.), Stumpf E. (Merucza), Puskás (Stefán), Gantner. Edző: Puskás Tibor. Sajószöged: Péter G. – Kovács F., Farkas, Gyuricskó, Kocsa (Katona), Sebők, Kovács B., Nagy L., Kádas (Papp M.), Illés D., Káposzta. Edző: Kurucz Gábor. G.: Stumpf Á., Csattos, ill. Sebők, Kovács B. Kiállítva: Kovács B. (76.). Jók: az egész csapat ill. Kovács F., Sebők, Nagy L., Farkas, Péter G.

Puskás Tibor: – Nagyiramú mérkőzésen a szezon legjobb játékát produkálva a helyzetek alapján győzelmet érdemeltünk volna. Sajnos a legnagyobb ellenfelünk még mindig a hazai pálya talaja. További sok sikert a vendégeknek.

Kurucz Gábor: – Úgy gondolom, hogy megdolgoztunk az egy pontért. Véleményem szerint talán a döntetlen megérdemelt. A játékunk lehetett volna jobb is, de ezen a pályán nagyon nehéz volt. A kiállítást nem értem. További sikereket Mályi csapatának. Kellemes húsvéti ünnepeket kivánunk mindenkinek. Talán jobb lenne ilyenkor szünetet tartani, sok volt a hiányzónk.

Ónod – Vatta 10–0 (5–0)

Ónod, 150 néző. V.: Kalló Zs. (Tóth II T., Ambrus M.).

Ónod: Baranyi (Szalina G.) – Kocsis, Zouauoi, Csanya, Tóth M., Dolyák (Bobcsák), Zsadányi (Szalina R.), Urszin, Mirki, Filep (Farkas), Bihari (Gyükér). Elnök-edző: Horváth Norbert. Vatta: Faragó – Gellérfi, Pusoma, Pásztor, Teleki, Barta, Egyed, Szakál, Bánka, Jóner, K. Tóth. Edző: Jóner Gábor. G.: Csanya (4), Filep (2), Zouauoi, Tóth M., Urszin, Galuska. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Horváth Norbert: – Nagy respekt a Vatta csapatának, hogy a nehézségek mellett is vállalta a mérkőzést. Részünkről jó játékvezetés mellett játszottunk egy jót. Sok sikert Vatta csapatának és kitartást nekik.

Jóner Gábor: – Becsületből végig játszottuk a mérkőzést, aminek sportértéke nem volt. Ez semmit nem von le a hazaiak érdemeiből. Sajnos jelenlegi állapotunkban degradáljuk a megyei II. osztály színvonalát.

Mezőcsát – Kisgyőr 1–2 (1–0)

Mezőcsát, 100 néző. V.: Belicza (Szutorcsik, Szalontai).

Mezőcsát: Kerekes – Nyírcsák M. (Nyírcsák A.), Bubenkó (Lados), Kemény, Szombati (Késely), Nyírcsák G., Új-Nagy (Földesi), Varga M. (Sipos), Lovász L., Nagy D. (Lovász B.), Tóth M. Edző: Orlóczki Tibor. Kisgyőr: Batári – Barsi, Kolompár Mihály, Kolompár Miklós, Kis Z. (Rontó G.), Lakatos K., Merucza, Rafael K. (Rontó R.), Rafael J., Petruska, Németh (Vadász). Elnök: Varga Gábor. G.: Szombati, ill. Kolompár Miklós (2, egyet 11-esből). Kiállítva: Kerekes (58.), ill. Kolompár Mihály (32.), Rafael J. (44.). Jók: senki, ill. Batári (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Orlóczki Tibor: – Még akkor sem lehet nagyképűen játszani, amikor az ellenfél kettős emberhátrányban van. A sok ziccer kihagyása megboszulta magát. Az is hozzátartozik, hogy mezőnyjátékos állt a kapunkban, de így is gólokkal kellett volna nyerni. Végül a lelkes vendégek megérdemelten győztek.

Vitárius Gyula csapatvezető: – Hatalmasat küzdöttünk. Emberhátrányban is sikerült megfordítani a mérkőzést. Gratulálok a fiúknak. A továbbiakban sok sikert Mezőcsátnak.

Bükkzsérc – Hejőpapi 2–0 (1–0)

Bükkzsérc, 100 néző. V.: Farkas (Hullár, Fercsák).

Bükkzsérc: Bukta – Gáspár Cs., Béres, Mikita (Bernáth), Reményi, Madarász (Nagy M.), Horváth Á. (Szemán), Jóna, Lázár B., Makó, Csiszár. Edző: Kovács József. Hejőpapi: Hegedüs P. – Benőcs, Nótár E., Borbély Á. (Farkas II L.), Klink, Nótár E. Z., Borbély B., Kiss Zs. (Gyárfás), Szűcs, Kiss T., Balogh F. (Farkas I L.). Edző: Németh Károly. G.: Horváth Á., Bernáth. Jók: Béres, Makó, ill. senki.

Kovács József: – Köszönjük Bukta Norbinak, hogy kisegített bennünket. Nem a legjobban játszottunk a jól küzdő Hejőpapi ellen. A padról bejött játékosok magabiztosságot hoztak a csapatnak, amelyhez gratulálok.

Németh Károly: – Gratulálok a hazai csapatnak, ennyivel jobb volt. Tovább dolgozunk. Sérültjeinknek jobbulást. Hajrá Papi!

Cserépfalu – Bükkábrány 0–2 (0–1)

Cserépfalu, 80 néző. V.: Suhaj (Barnák, Solymosi).

Cserépfalu: Czompó – Paczók, Dudás, Tóth V., Sajtós, Kovács P., Mizser, Kriston (Galya), Bérczi, Bálint A., Lázár P. (Boldizsár). Edző: Bálint Attila. Bükkábrány: Lakatos M. – Bodzán (Orosz), Tóth P., Gulya, Mizser (Buzási), Holicskó (Lakatos R.), Kovács Á., Hutter, Vizi, Kükedi, Lukács Á. (Kaló). Edző: Nagy László. G.: Gulya, Kükedi. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Bálint Attila: – Az első perctől nem találtuk a helyünket, így nem lehet meccset kezdeni. A második félidőben feljavultunk, kidolgoztunk helyzeteket, de nem jött össze a gólszerzés, ami nélkül nehéz nyerni. Őszinte részvétünk az ellenfél játékosának Holicskó Gyulának és családjának.

Kovács Attila elnök: – Ezt a győzelmet csapattársunknak Holicskó Gyulának ajánljuk és őszinte részvétünk neki és családjának.