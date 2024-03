A jégkorong Erste Liga rájátszásában, a negyeddöntő négy nyert meccsig tartó harmadik mérkőzésén, kedden este Miskolcon a DVTK Jegesmedvék csapata a Corona Brasov együttesét fogadta. Az összecsapást a Macik várták előnyösebb helyzetből, mivel pénteken és szombaton is nyerni tudtak Brassóban. Azokhoz a meccsekhez képest annyit változott a piros-fehérek kerete, hogy az akkor betegség miatt hiányzott Esteves most vállalni tudta a játékot, viszont a mostani meccsre Vesey dőlt ki, kapott el egy vírust.

Kettő oda

A mérkőzés első góljára a 11. percig kellett várni kellett, ekkor a vendégek 5 a 3 elleni játékban, Schaber góljával szereztek vezetést. A folytatásban pedig megmutatták, hogy akkor is képesek a kapuba találni, amikor az ellenfél is teli létszámban van a jégen, a 15. minutában Piche volt eredményes. Persze, hogy hajtott a szépítésért a DVTK, és a harmad utolsó percének elején Esteves találatával ez össze is jött, de csak néhány másodpercre volt szüksége a Coronának ahhoz, hogy visszategye a közte kettőt, Cornet révén (1-3).

Már az elején

A második játékrésznek már az elején gólt szerzett a brassói együttes, a levegős védekezést Van Wormer használta ki a mesés 77 másodpercben. Ám erre volt válasz hazai részről, a 27. percben többen is a kapuba vághatták volna a korongot, ez végül Beannek sikerült, Farkas M. és Csiki kísérlete után. Innen, a nagy küzdelem után, nem a Jegesmedvék igyekezetét, hanem a vendégekét koronázta siker, a 38. minutában Schaber bombájával újra háromgólos lett a Corona fórja (2-5).

Újabb vendég gólok

A harmadik harmadra a harmatos hazai kapusteljesítmény miatt Vorist küldte be ketrec elé Kasper edző, és bár az első próbatételeknél jól vizsgázott, de a 47. percben Blackwatertől, a 49.-ben Van Wormertől vételezett be egy-egy bombát, és ezek után már végképp nem volt miben reménykedni ezen a napon (2-7).