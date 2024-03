A labdarúgó NB I 25. fordulójában szombaton délután Diósgyőri VTK – Paksi FC meccset rendeztek.

Egy és három

A hazai együttes kezdőcsapata egy helyen változott az egy héttel ezelőtti, a Mezőkövesd Zsóry FC otthonában elért 2-1-es győzelemhez képest, Edomwonyi kispados lett, Szabó L. pedig kezdő. A Paksi FC szakvezetője három helyen módosította a legutóbbi fordulóban, a Debreceni VSC ellen, hazai környezetben 1-1-re végzett együttesének kezdőjét, Szabó B., Balogh B. és Hahn a cserék közé került Vas, Mezei és – az előző évadban még a DVTK-ban szerepelt – Könyves bizalmat kapott.

Hiába állt a meccs startja előtt az előkelő 2. helyen a Paksi FC a bajnokságban, és teljesített jól az új vezetőedzővel a DVTK, a nézőszám nem érte el a két csapat augusztusi nézettségét (6649 fő), annak ellenére, hogy élvezetes összecsapásra volt kilátás.

Könyves megint

Még két perc sem telt el a mérkőzésből, amikor vezetést szerzett a Paksi FC, hát persze, hogy Könyves talált be, és ebben az évadban harmadszor is igazolta a DVTK ellen a 34 éves támadó, hogy kár volt a nyáron megválni tőle, ugyanis az évad harmadik meccsén is bevette a Diósgyőr kapuját. A vendégek az előnyük tudatában a kapujuk elé rendezkedtek be, és kontrákra szerettek volna játszani, de ilyen nem adódott előttük. A DVTK beköltözött a paksi térfelére, és nagy nyomást helyezett a kapura, de a jól védekező vendégek sokáig tartották magukat. Aztán egy rossz helyen elkövetett szabálytalanságuk után, a piros-fehérek egy pontrúgásból egyenlítettek, a saját nevelésű Jurek góljával. Így a 20. percben új meccs kezdődött, innentől kezdve már a PFC sem védekezett olyan mélyen, mint addig, de a hazai kapuig nem jutottak el az első félidőben, a Diósgyőr birtokolta többet a labdát. Ám annak ellenére, hogy közelebb jártak a gólszerzéshez, Jurek kimaradó lövése, és Lund célt tévesztett fejese miatt nem változott az eredmény az első játékrészben.

A cserék

Nem meglepő módon, a szünetben kettőt is cserélt a Paks, csapata támadójátékát szerette volna javítani Bognár György vezetőedző, hiszen az első félidőben a gólt hozó akciójukon kívül semmi érdemelegeset nem mutattak. Ám meg nem táltosodtak ettől, a meccs szépen csordogált, a vendégek harmadik cseréjét a kényszer szülte, sérülés miatt kellett változtatniuk. Hatvan perc játék után a Diósgyőr is frissített, támadójátékosok érkeztek a piros-fehéreknél, és a 70. percben mindkét fél már négy-négy új fiúval futballozott. A cserék a DVTK-nak jöttek be, a Pernambuco, Klimovich duó még két perce sem volt a pályán, amikor összehoztak egy gólt, előbbi remek beadása után, utóbbi könnyedén fejelt a kapu jobb oldalába, senkitől sem zavartatva. A Paks ezután sem volt képes semmi jóra, a fehér mezesek képtelenek voltak helyzeteket kialakítani, belső középpályásaik nem tudtak támadásokat szervezni. Igaz, hogy az utolsó percekben nagyon nyomtak a vendégek, de gólszerzési lehetőséget nem tudtak kialakítani, már csak amiatt sem, mert a hajárára a hazai szakvezető megerősítette a védelmet, Chorbadzhyski pályára küldésével három belső védővel futballozott a DVTK.

A hazai csapat végül megérdemelten nyerte meg a bajnokit, és lépett ismét egy nagyot a tabella dobogósai felé. A piros-fehérek az új vezetőedzővel négy bajnoki után még veretlenek, Vladimir Radenkovic irányításával ez volt a harmadik győzelmük.