Kedden befejeződik az Erste Liga alapszakaszának második körére, igaz, nem lép már jégre mindegyik együttes, csupán hat.

A Dunaújvárosi Acélbikák – FTC-Telekom (18.30), a Budapest Jégkorong Akadémia HC – Újpesti TE (18.40), és a DVTK Jegesmedvék – FEHA 19 (18.30) összecsapások közül az elsőnek és a harmadiknak nincs már jelentősége, mivel a dunaújvárosiak nem jutottak be a nyolcba, a zöld-fehérek pedig mindenképpen elsők, illetőleg a népkertiek hetedikként zárják az alapszakaszt, a fehérváriakra pedig ugyanaz vonatkozik, mint az Acélbikákra, számukra véget ért a szezon.

A ,,mindegy mi lesz" attitűd azonban távol áll a Jegesmedvék szakvezetőjétől, Steve Kaspertől, a 62 esztendős kanadai szakvezető meghatározta a feladatot ezen csatára is.



– Hazai pályán, saját közönségünk előtt nem tehetjük meg, hogy félvállról veszünk mérkőzést. A bajnokság lényegi része még csak most következik, így kell tekintenünk az előttünk lévő időszakra, úgyhogy ennek szellemében a gyakorláson lesz a hangsúly, hogy azon taktikai elemek majd minél jobban menjenek, amiket az edzéseken csinálunk

– szögezte le.

A DVTK-ban Pecsét, és Makai sérülés miatt a szezon hátralévő részében már nem lesz hadra fogható, ugyanakkor vélhetően visszatér a korábban arcsérüléssel bajlódó Miskolczi, valamint a hátbántalmak miatt kezelt Szirányi is.

Kettő, kettő, egy, egy, egy

Ahogyan a tréner is említette, most jön az Erste Liga 2023/2024-es évadának azon szakasza, amikor már a hibák halmozottan sokba kerülhetnek, adott esetben abba, hogy az adott együttes kiesik. Elkezdődik ugyanis a rájátszás március 8-án, a playoffban továbbra is négy nyert mérkőzésig tartó párharcokat vívnak egymással a felek. Újdonság, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a negyeddöntő párosítása nem ellenfélválasztás útján dől el, hanem a keresztbejátszás elve szerint az alapszakaszban elért helyezések alakítják ki a párosításokat, az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik az ötödikkel találkozik. Az elődöntőben és a döntőben is az alapszakasz helyezései döntenek a párosításról, illetve a pályaelőnyről.

Mindez a népkertiek esetén azt jelenti, hogy a negyeddöntős ellenfelük az alapszakasz-ezüstérmes Corona Brasov gárdája lesz. A párharc első két meccsét pénteken, illetve szombaton rendezik Brassóban (a pontos kezdési időpont egyelőre nem ismert), majd Miskolcon ütközik meg a két fél, március 12-én, kedden, valamint március 13-án, szerdán, egyaránt 18.30-tól. Amennyiben ekkor még nem lesz meg az elődöntős kiléte, abban az esetben folytatódik a párharc: március 16-án Brassóban, március 18-án a Népkertben, és ha még mindig kell, akkor március 20-án újfent a romániai városban.

A negyeddöntőben bizonyos az FTC-Telekom – Debreceni EAC csata, várja hatodik helyezett riválisát a Gyergyói HK, a negyedik negyeddöntő azon múlik, hogy milyen eredmény születik a Budapest Jégkorong Akadémia HC – Újpesti TE találkozón.