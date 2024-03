A labdarúgó NB I 23. fordulójában, szombaton 18.45-től Diósgyőri VTK – Puskás AFC mérkőzést rendeznek. A két csapatnak ez lesz a harmadik bajnoki összecsapása ebben az évadban. Az első két találkozón mindössze egy gól esett, ezt a 2023/24-es idény nyitányán, az 1. fordulóban Slagveer szerezte, és ezzel elvitte a 3 pontot Diósgyőrből a Puskás, míg 4 hónappal ezelőtt, Felcsúton, gól nélküli döntetlennel zárult a párharc.

Nemzetközi

Részben ezek miatt, a két csapat között jelenleg 6 pont a különbség a tabellán, a 4. helyen álló PAFC javára, és községi csapat most arra hajt, ami nem jött össze nekik tavaly, hiszen akkor a 4. helyen zártak, hogy a dobogóra felérve, nemzetközi kupaszereplést érő helyen végezzenek. E tekintetben 5 pont a lemaradásuk a 3. helyezett Fehérvár FC-vel szemben, és nagyon kellene nekik a győzelem, hogy legyen esélyük az éremszerzésre.

A nemzetközi kupaszereplés elérése a DVTK-nál is napirenden van, miután a piros-fehérek kedden, a Magyar Kupa nyolcaddöntőben elbúcsúztatták a címvédő Zalaegerszegi TE FC-t, a diósgyőriek szakvezetője, Vladimir Radenkovic többek között ezt mondta:

A játékosok előtt egy olyan jövőt vázoltunk fel, hogy a nemzetközi kupában szereplünk. Márpedig ez egy szerda-szombat ritmust jelent, amihez már most el kell kezdeni az alkalmazkodást.

Az MK sorsolásról

Az újabb heti két meccses etapot április első hetében kapja meg a DVTK, hiszen a Magyar Kupa negyeddöntőjének csütörtöki sorsolásán kiderült: húsvét hétfő után 1-2 nappal a bajnoki címvédő Ferencvárosi TC ellen játszanak a négy közé jutásért, Diósgyőrben. Hogy a honi mezőny legerősebb csapatának kifogása szerencse, vagy balszerencse, az nézőpont kérdése. Ha a döntőben találkozott volna a két csapat, akkor a budapesti Puskás Ferenc stadionban inkább a fővárosiaknak lett volna hazai pálya, a DVTK-nak Diósgyőrben nagyobb esélye van arra, hogy legyőzze a jobb erőkből álló riválisát, nem is szólva arról, hogy meccs várható több tízmillió forintos bevétele jól jön a klub büdzséjének.

– Természetesen láttuk a csütörtöki sorsolást, és eljön majd az ideje, amikor a Ferencváros elleni kupameccs kerül a fókuszba, de most nem foglalkozunk a zöld-fehérekkel. Arra kértem a csapatot, hogy kizárólag a szombati Puskás Akadémia elleni mérkőzésre koncentráljanak. Most ez a legfontosabb mérkőzés – mondta a soros mérkőzés előtt Vladimir Radenovic, a DVTK vezetőedzője, aki arról is szót ejtett, hogy vajon folytatódhat-e a négygólos szériája, hiszen amióta átvette a csapatot, beleértve az NB III-as Putnok FC elleni 4-0-s edzőmeccset, a Fehérvár FC elleni bajnokin elért 4-0-t, illetve a hétközi, Zalaegerszegi TE FC ellen 4-2-re végződött kupamérkőzést, gólzáporban közlekedik a Diósgyőr.

– Örülök annak, hogy az elmúlt két meccsen négy-négy gólt lőttünk, de emellett időnként rossz döntéseket hoztunk, és ezzel lehetővé tettük az ellenfélnek, hogy kontrákat vezessen. Ezen még dolgoznunk kell.

Titok

A piros-fehérek szakvezetője a mostani ellenfélről, illetve arról is szót ejtett, hogy várhatók-e változások a kezdőcsapatban.

– A Puskás Akadémia egy jól szervezett, tapasztalt csapat, jó játékosaik vannak. Kielemeztük az erősségeiket, és a megtaláltuk azokat a gyenge pontokat, amit kihasználva nyerni tudunk. Lehet, hogy lesz változás a kezdőcsapatban a keddi naphoz képest, de az is lehet, hogy nem. Az edzők már csak ilyenek, szeretnek megtartani maguknak néhány apró titkot. Az azonban biztos, ha lesz is változás, annak biztosan nem egészségügyi okai lesznek – jelentette ki a szakvezető, aki az előző meccsek emóciós oldalát is felvillantotta: – Az előző két találkozón nagyszerű hangulat uralkodott a DVTK stadionban, és nagyon sok régi dalt felismertem. Biztos vagyok benne, hogy szombaton is hasonló támogatást kap a csapat a lelátóról.