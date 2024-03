Labdarúgás: NB I

Női NB I, 14. forduló

Diósgyőri VTK – Szekszárdi WFC 4-1 (0-1)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Sovány (Kovács, Dobosi).

DVTK: Orgoványi – Somogyi, Geréd, Komlós Nagy L., Katona (Nagy P., 46.), Smajic (Madarász, 65.), Sain, Boros K., Oláh A., Krisztin. Vezetőedző: Bém Gábor.

Szekszárd: Török – Jáhn, Kágyi Á., Kovács Á., Schell, Nagy-Cseke, Vári, Kágyi K., Taylor, Acsádi, Kiss L. (Sereg, 26.). Vezetőedző: Micskó Márk.

Gólszerző: Nagy P. (65., 90.), Sain (70.), Nagy L. (83.), ill. Sereg (27.).

Bém Gábor: – Nagyon jó ritmusban kezdtük a mérkőzést és már az elején beszorítottuk ellenfelünket. A kapott gól ellenére végig kézben tartottuk a mérkőzést és a második félidőben remek támadásokat vezettünk, melyekből sikerült gólokat rúgnunk. Ma a csapat küzdeni tudását is lehetett dicsérni. Gratulálok a lányoknak és a stáb tagjainak is!

Micskó Márk: – Álltuk a sarat az első félidőben, sőt, még a vezetést is megszereztük. Azonban a második félidőben csapatunk elfogyott a végére, így ellenfelünk teljesen megérdemelt győzelmet aratott.