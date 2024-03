Röplabda: Extraliga

Női Extraliga rájátszás az 5-8. helyért, 1. mérkőzés:

Fatum-Nyíregyháza – DVTK Ongropack 3:2 (-24, -21, 17, 16, 11)

Nyíregyháza, Continental Aréna, 340 néző. V.: Halász T., Bátkai-Katona.

Fatum: Galvao 6, Jeremic 11, Nagy S. 15, Kocic 28, Szabó L. 4, Carabali 9. Csere: Tóth F. (liberó), Földi 1, Tóth D., Rufin-Martinez, Antivero 9. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

DVTK: Egri K. 12, Hollósi 8, Jovanovic 4, Skoric 21, Prosvirina 18, M. Einarsdóttir 1. Csere: Kundrák (liberó), Kalmár 3, H. Einarsdóttir, Hegyi. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Adrian Chylinski: – Két részre kell bontani a mérkőzést. Az első két szettben nagyon gyengén játszottunk, talán túl közel volt még az elveszített kupameccs és a negyeddöntős párharc, ami mentálisan megviselte a játékosokat. De aztán elkezdtünk röplabdázni, megmutatták a lányok az igazi karakterüket, és hátrányból fordítva győztünk, ami a legfontosabb. Mostantól készülünk a szerdai második meccsre.

Németh Szabolcs: – Nagyon jó egységet mutatva sikerült egy végletekig kiélezett meccset játszanunk a Nyíregyházával. Ha a továbbiakban is ez a harcosság fog minket jellemezni, akkor....! El kell hinnünk, hogy be is tudunk lépni azon az ajtón, aminek a küszöbéig már eljutottunk.