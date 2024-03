Az NB I-es bajnokság 23. fordulója keretében szombaton 12 óra 30 perckor kezdik a Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót, amelynek a vendégek szempontjából már aligha van különösebb tétje. A sárga-kékek közelmúltban menesztett szakvezetője, Kuttor Attila egyik szavajárása az volt, hogy „saját magunkkal kell foglalkoznunk és nem az ellenfeleinkkel”, örök érvényű megállapítását pedig a játékosai is átvették, sőt azzal bővítették ki, hogy „megyünk tovább”.



Talán az utolsó esély

A tavaszi totális lekozmálás azonban okafogyottá tette a kövesdi filozófiát, ennek jegyében – a nagykereskedelemből vett hasonlattal élve – rájuk már a fordított áfa érvényes. Az MZSFC tagjainak az ellenfeleiket kell nézniük és ha riválisaik az eddigiek szerint produkálnak, gyakorlatilag semmit nem tehetnek, illetve annyit mindenképpen, hogy tudomásul veszik a kiesésüket. A táblázatból és a mutatott teljesítményekből kitűnik, hogy az egyaránt 28 pontos Diósgyőrrel és Zalaegerszeggel a fürdővárosiaknak már aligha kell foglalkozniuk, hiszen pillanatnyilag 12 ponttal múlják felül őket, így marad az Újpest, amely 8 ponttal távolodott el tőlük. Arra a kérdésre, hogy ekkora hátrányokat képes lehet-e ledolgozni egy teljesen szétesett, erőnlétbeli gondokkal küzdő és gólképtelen társaság, majd a pontvadászat hajrája adja meg a választ. Az esély mindenesetre nagyon csekély, bár a tény, hogy matematikai szempontból még él a matyóföldiek reménye. Számukra a feltámadás első lépését úgy kell megtenniük, hogy nyernek Debrecenben, pár házzal odébb pedig az Újpest otthon kikap a Fehérvártól – más forgatókönyv szinte feleslegessé teszi a küzdelemsorozat hajráját.



Egymás ellen

A felek hagyományosan nagy csatákat vívnak egymással és váltott lovakkal haladnak. A 2022/23-as idény őszi szezonja keretében, 2022 augusztus 22-én először 4–2-es otthoni siker született a kisvárosban, november 9-én viszont a DVSC hazai környezetben 1–0-ra diadalmaskodott. A szétlövésre 2023 április 7-én került sor Mezőkövesden, ahol a hajdúságiak megint 1–0-ás győzelemmel vitték el a három pontot, így a csapatok között 4–4-re alakult a gólkülönbség, az egységeket illetően azonban 6–3-ra nyerte a kelet-magyarországi szomszédvárak közötti párharcot a debreceni együttes.



Nehéz meccsre számít

– Azt a teljesítményt szeretnénk nyújtani, amelyet az MTK Budapest ellen az első félidőben produkáltunk, ezt igyekszünk kitolni a másodikra is úgy, hogy támadásban kell aktívabbnak lennünk és több helyzetet kialakítanunk – kezdte Milan Milanovic, a sereghajtó vezetőedzője, majd így folytatta: – Ezen a héten csapatjátékunkat próbáltunk csiszolni, hogy hatékonyabbak legyünk az előrejátékban és a védekezésben, továbbá az átmenetekben egyaránt.

Próbáltunk javulni csapatjátékban. Hatékonyabbnak lenni támadásban, védekezésben és az átmenetekben. A jelenlegi helyzetünkben is tudunk fejlődni minden területen. Az tény, hogy a gólszerzéssel hadilábon áll a csapat, az edzéseken igyekeztünk minél több a mérkőzés jellegű szituációt generálni, hogy a fiúk élesben jó döntéseket hozzanak. Debrecenben nehéz mérkőzésre számítok, mert a DVSC erős együttes, jó képességű játékosok alkotják, minőségi támadó futballt játszik. Tagjaik közül Dzsudzsák Balázst emelem ki, minden támadást rajta keresztül építenek, a volt válogatott karmesteri szerepet tölt be a gárdánál.

Az MZSFC-nél Illés B. és Beriashvili sérült. A várható összeállítás: Kovácsik – Kállai K., Pillár, Lukic, Szivacski, Vajda S. – Brtan, Cseke, David Dabunski – Molnár G., Drazic.



Labdarúgás: NB I., 23. forduló

A program

Március 2., szombat

12.30: Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC

14.30: Kisvárda Master Good – Zalaegerszegi TE FC

18.45: Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC

Március 3., vasárnap

14.00: MTK Budapest – Paksi FC

16.30: Ferencvárosi TC – Kecskeméti TE

19.00: Újpest FC – Fehérvár FC



A képen: Milan Milanovic Fotó: ÉM-archívum