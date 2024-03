A címvédő Fenerbahce már a múlt héten szerdán bejutott a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjébe, a Final Fourba, amelyet április 12-14-e között ma még ismeretlen helyszínen rendeznek. A török sztárcsapat a negyeddöntőben a spanyol Perfumerias Avenida együttesét egymás után kétszer is legyőzte, így 2-0-val abszolválta a két nyert meccsig tartó párharcot.



Az elődöntőkről

A Final Four további három résztvevője ma válik ismertté – mivel három párosításban is 1-1-re állnak a felek –, de az már most biztos, hogy a Fenerbahce a Cukurova Basketbol Mersin (török) – Casademont Zaragoza (spanyol) párharc győztesével találkozik az egyik elődöntőben. És az is biztos, hogy a másik elődöntőben a mai DVTK Hun-Therm – Villeneuve d’Ascq LM (francia) csata és a ZVVZ USK Praha (cseh) – Beretta Famila Schio (olasz) összecsapás továbbjutója mérkőzik meg egymással (vagyis ha a Diósgyőr ma nyer, akkor a cseh vagy az olasz együttes lesz az ellenfele a döntőbe jutásért).

A helyszínről

Nem csak a Final Four teljes mezőnye, hanem a négy csapatos tornának a helyszíne is ismeretlen még. Honlapunk információja szerint péntekig lehet benyújtani a Nemzetközi Kosárlabda Szövetséghez a rendezési szándékot, és a diósgyőri klub is felmérte, hogy mivel jár az európai női kosárlabda legrangosabb klubcsapat találkozójának a megszervezése a DVTK Arénában, és megtette az ezzel kapcsolatos előkészületeket.

Úgy tudjuk, hogy nem csak a DVTK Hun-Therm kacérkodik a Final Four megrendezésével, hanem a spanyol Casademont Zaragoza és a török Cukurova Basketbol Mersin is szívesen lenne házigazda, ha bejut. A Fenerbahce ezzel kapcsolatos szándékáról nem lehet tudni, viszont a további két lehetséges finalista közül az olasz Beretta Famila Schio létesítménye nem igazán felel meg az elvárásoknak, a cseh ZVVZ USK Praha pedig tavaly volt házigazdája a négyes döntőnek.

Az idei Final Four egyik érdekessége az lehet, hogy a tavalyi négy résztvevő közül három ezúttal is részese lesz a sorozat végjátékának. Ugyanis a már bejutott címvédő, a Fenebahce mellett, ha a Mersin és a Praha is hozza hazai meccsét, akkor csak a ma 18.00-kor, a DVTK Arénában telt ház előtt kezdődő DVTK Hun-Therm – Villeneuve d’Ascq LM összecsapás győztesének résztvevői lesznek az új lányok a négyes döntőben.