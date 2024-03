Jégkorong: Erste Liga

Negyeddöntő, 2. mérkőzés

Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék 1-3 (0-0, 1-1, 0-2)

Brassó, 1300 néző. V.: Tóth R., Nagy A. (Borsos, Bandi).

Corona Brasov: Dubeau (Tőke) – Piche, Williams, Kóger, Schaber, Van Wormer – Borisenko, Lowney, Valchar, Cornet, Blackwater – Bors, Holwell, Gajdó, Sills 1, Zagidulin (1)– Vasile, Rokaly-Boldizsár, Kovács. Vezetőedző: Dave MacQueen.

DVTK Jegesmedvék: Vosvrda (Voris) – Szirányi (1), Szathmáry 1, Vesey, Páterka, Berdnikov – Vojtkó, Verveda, Miskolczi (1), Bartos, Mattyasovszky (1) – Shkrabov, Bean, V. Razumnyak 1 (1), Lövei (1), Kuleshov 1 (1) – Farkas, Csiki, Y. Razumnyak. Vezetőedző: Steve Kasper.

Dave MacQueen: – Elég jól játszottunk ahhoz, hogy megnyerjük a meccset, de magunkat lőttük lábon. A góllövő játékosainknak többet kell eredményesnek lenniük és hátul is jobban kell védekeznünk. Sok a kipattanó korong a kapu előtt, de ezekre nem mi érünk oda előbb. Sok lehetőségünk volt, de egyszerűen nem tudtuk a kapuba juttatni eleget a korongot. Nem sok meccset nyersz meg egy lőtt góllal és nem sok meccset nyersz meg ha az 5-5 elleni játék során nem vagy eredményes.

Steve Kasper: – A mai is egy nagyon harcias meccs volt. Mind a két csapat nagyon jól játszott. Az ellenfélnek nagyszerű játékosai vannak, főleg középen nagyon erősek. De mi is nagyon jók voltunk a mai napon. Minden csere nagy harcot hozott, és elismerésem a játéksaimnak, mert ezen a nagyon szoros meccsen felvették a harcot az ellenféllel és győzelem lett a jutalmuk.

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2-0, a DVTK Jegesmedvék javára.

A negyeddöntő kedden és szerdán 18.30-tól Miskolcon folytatódik.