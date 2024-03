Negyedik alkalommal lehet Magyar Kupa-aranyérmes a barcikai férfi röplabda együttes.

A férfi röplabda Magyar Kupa 2023/2024-es sorozatának fináléját vasárnap rendezik Érden. A 19.15-kor kezdődő összecsapáson az egyik érdekelt a Fino Kaposvár, míg a másik a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika gárdája lesz. A somogyiaknak a nyolcaddöntőben nem kellett pályára lépniük, aztán a negyeddöntőben a MÁV Előre Foxconn-on, míg az elődöntőben a Kecskeméti RC-n jutottak túl. A Barcika játszott már az első körben, kiverték a Dág KSE-t, a nyolc között a Debreceni EAC-ot, majd a négyben a Pénzügyőr SE-t.

A múltban, eddig a Kaposvár 18-szor, míg a VRCK 3-szor vehetett át aranyérmet a sorozat végén, előbbiek utoljára 2016-ban, az észak-borsodiak 2018-ban diadalmaskodtak. A Fino tavaly volt finalista, és ezüstérmes, miután 3:0-val alulmaradt a Pénzügyőr SE-vel szemben, a Vegyész ugyancsak a budapestiektől kapott ki 2022-ben.

Már volt két fináléjuk

A tavalyi sorsolás alkalmával bizonyára még nem gondolta Toronyai Miklós, a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője, hogy most a kupa fináléjában fogja ,,kormányozni" csapatát.

– Köztudott, hogy a múlt nyáron egy új, fiatal gárdát kezdtünk el építeni, melynek az átlag életkora huszonegy év – nyilatkozta a szakvezető. – Ez a munka idő, és jár hullámvölgyekkel, de a srácok többször bizonyítottak az elmúlt hónapokban, egyrészt a bajnokságban, másrészt a kupában. A közelmúltban voltak bizonyos negatív hangok, jelzők, de most már kijelenthető, hogy a csapatunk nem csak szerethető, hanem eredményes is. Természetesen tudtuk, láttuk, hogy milyen ágon vagyunk, hogy kik lesznek, lehetnek az ellenfeleink a Magyar Kupában. Már nem egyszer beszéltem róla, hogy a DEAC elleni csatában kiesett a hajdúságiak első számú feladója, amit ki tudtunk használni, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez a játékos most sincs, s ennek ellenére a debreceniek harmadikok lettek az Extraliga alapszakaszában. A velük való párharcot nyugodtan nevezhetem döntőnek, de volt nekünk egy másik ilyen csata is, a Pénzügyőr ellen az elődöntőben, azzal a PSE-vel, amelyik az elmúlt négy szezonban megnyerte az MK-t. Szerintem büszkék lehetünk arra, amit eddig produkáltunk, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen erőt képvisel a Kaposvár, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, a Fino oldalán van a rutin, a tapasztalat. A sport viszont produkált már váratlan eseményeket, sosem lehet kiszámítani, mi jön, jöhet közbe, kinek megy, vagy éppen nem megy a játék, bejön egy olyan húzás, amire előzetesen senki sem gondol. Éppen emiatt nekünk nem szabad feszültnek lennünk, élveznünk kell azt, hogy a döntőben vagyunk, a körítést, hogy ránk – is – figyel a röplabda-, vagy tágabb értelemben a magyar sporttársadalom. Elsősorban magunknak akarunk vasárnap megfelelni, hogy bármi is lesz az eredmény, azt tudjuk mondani, megtettünk mindent, és hogy mi is megérdemeljük a tapsot. MI

Röplabda: tények

Férfi röplabda Magyar Kupa, vasárnap (Érd)

A 3. helyért (16.15): Kecskeméti RC – Pénzügyőr SE

Döntő (19.15): Fino Kaposvár – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika